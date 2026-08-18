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Евгени Иванов поема поста на спортен директор в Левски

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Спорт
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Бившият национал на България ще работи с всички направления в клуба - мъже, жени и подрастващи.

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Снимка: БФ Волейбол, Костадин Андонов
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Евгени Иванов е новият спортен директор на волейболния Левски, съобщиха от клуба.

Той се включва в екипа на "сините" с фокус върху спортно-техническата част.

"Не мислих много върху предложението, защото това за мен е голямо предизвикателство. Аз обичам предизвикателствата и го приех радушно. Надявам се да успеем да работим в синхрон и да отиваме към по-добро. Това е целта на всяко предизвикателство - да ставаш по-добър или там, където си, да подобриш нещо", коментира бившият национал на България.

Евгени Иванов ще работи с всички направления в клуба - мъже, жени и подрастващи.

"Следващата крачка е стабилност. Да постигнеш успехи не е лесно, но още по-трудно е да ги задържиш. Смятам, че това е следващата стъпка пред Левски - да изгради стабилност и да се превърне в институция във волейбола. Нещо, което хората да знаят, че е константно", каза още Иванов.

За шампиона от световното първенство за юноши през 1991 година работата с подрастващи е най-важна.

"Клубовете в България трябва да развиваме хора. Не толкова състезатели, а хора. Ако в последствие успеем да ги трансформираме в добри състезатели, би било най-доброто. Работата с младите за мен е изключително важна, защото тя е в основата на всеки един успешен клуб и всеки национален отбор", коментира още бившият център на националния отбор.

Евгени Иванов е шампион на България и Полша на клубно ниво. Играе на поста централен блокировач. С националния отбор на България има 233 мача. Част е от тим, спечелил бронзови медали на Световното първенство през 2006 година, както и от отбора, спечелил третото място на Световната купа през 2007 година.

"Щастливи сме, че Евгени прие предложението ни да се присъедини към нашия екип. Вярваме, че човек с неговия управленски опит, богата състезателна история и авторитет във волейболната общност ще бъде фактор за една по-добра вътрешна организация на клуба и от помощ в ежедневната работа на състезатели, треньори и щабове. С това назначение нашият клуб прави още една стъпка към професионално функционираща спортна структура. Не на последно място, силно вярваме и в ефекта, който спортни легенди като Евгени могат да имат върху израстването на младите ни състезатели", заяви президентът на "сините" Давид Давидов.

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#ВК Левски #Евгени Иванов

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