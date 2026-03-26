Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент одобри днес позицията си за търговското споразумение между ЕС и САЩ. През юли миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се разбраха за сключването на търговско споразумение. В началото на тази година ЕП замрази процеса по ратификация в отговор на заплахите от страната на Тръмп към някои европейски държави за налагане на мита заради позицията им по отношение на Гренландия.

Европарламентът гласува днес, че ще подкрепи търговското споразумение, само ако регламентът съдържа много силни и ясни гаранции и само след като САЩ напълно са спазили условията на сделката. Евродепутатите одобриха три предпазни клаузи в споразумението.

ЕП засили предложената клауза за суспендиране, която ще позволи тарифните преференции със САЩ да бъдат суспендирани при редица условия. Комисията би могла да предложи суспендиране на всички или някои търговски преференции, ако САЩ наложат допълнителни мита, надвишаващи договорения таван от 15%, или нови мита върху стоки от ЕС. Клаузата за суспендиране може да бъде задействана и ако САЩ например подкопаят целите на споразумението, дискриминират икономическите оператори от ЕС, заплашват териториалната цялост на държавите членки, външната политика и политиката на отбрана или извършват икономическа принуда.

Членовете на ЕП въведоха „клауза за отложено прилагане“, която би означавала, че новите мита ще влязат в сила само ако САЩ спазват ангажиментите си. Тези условия включват намаляване на тарифите на САЩ за продукти от ЕС със съдържание на стомана и алуминий под 50% до максимум 15 на сто.

Освен това за продуктите от ЕС със съдържание на стомана и алуминий над 50 %, освен ако САЩ не намалят тарифите си до максимум 15 на сто, тарифните преференции на ЕС за износа на стомана, алуминий и техните производни продукти от САЩ ще престанат да се прилагат шест месеца след влизането в сила на регламента.

Членовете на ЕП също така се споразумяха за датата на изтичане на срока на действие на основния регламент — 31 март 2028 г. Това може да бъде удължено само чрез ново законодателно предложение, което да бъде представено след задълбочена оценка на въздействието на регламента.

Комисията ще бъде натоварена със задачата да наблюдава въздействието на новите правила и ще може временно да суспендира новите мита, ако вносът от САЩ достигне равнище, което би могло да причини сериозни вреди на промишлеността на ЕС, например в случай на увеличение с 10 % на вноса на определена група продукти.

След гласуването днес евродепутатите са готови да започнат преговори с правителствата от ЕС за окончателното приемане на законодателството около търговското споразумение.

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
2
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
3
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
4
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
5
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
6
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
6
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: САЩ и Канада

Историческо решение: Какво следва след присъдата срещу "Мета" и "Гугъл"
Историческо решение: Какво следва след присъдата срещу "Мета" и "Гугъл"
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
След присъдата срещу социалните мрежи - "Мета" и "Гугъл" ще обжалват решението на съда След присъдата срещу социалните мрежи - "Мета" и "Гугъл" ще обжалват решението на съда
Чете се за: 00:57 мин.
Среща на Г-7: САЩ потвърдиха участието на Марко Рубио на 27 март Среща на Г-7: САЩ потвърдиха участието на Марко Рубио на 27 март
Чете се за: 01:00 мин.
Безпрецедентна присъда в САЩ: Мета и Гугъл осъдени за пристрастяване Безпрецедентна присъда в САЩ: Мета и Гугъл осъдени за пристрастяване
Чете се за: 00:52 мин.
САЩ и Иран в нова ескалация: размяна на заплахи вместо диалог САЩ и Иран в нова ескалация: размяна на заплахи вместо диалог
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте бюлетините за вота на 19 април Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Няма пострадали монаси от българския манастир "Св. Георги...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
