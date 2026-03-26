Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент одобри днес позицията си за търговското споразумение между ЕС и САЩ. През юли миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се разбраха за сключването на търговско споразумение. В началото на тази година ЕП замрази процеса по ратификация в отговор на заплахите от страната на Тръмп към някои европейски държави за налагане на мита заради позицията им по отношение на Гренландия.

Европарламентът гласува днес, че ще подкрепи търговското споразумение, само ако регламентът съдържа много силни и ясни гаранции и само след като САЩ напълно са спазили условията на сделката. Евродепутатите одобриха три предпазни клаузи в споразумението.

ЕП засили предложената клауза за суспендиране, която ще позволи тарифните преференции със САЩ да бъдат суспендирани при редица условия. Комисията би могла да предложи суспендиране на всички или някои търговски преференции, ако САЩ наложат допълнителни мита, надвишаващи договорения таван от 15%, или нови мита върху стоки от ЕС. Клаузата за суспендиране може да бъде задействана и ако САЩ например подкопаят целите на споразумението, дискриминират икономическите оператори от ЕС, заплашват териториалната цялост на държавите членки, външната политика и политиката на отбрана или извършват икономическа принуда.

Членовете на ЕП въведоха „клауза за отложено прилагане“, която би означавала, че новите мита ще влязат в сила само ако САЩ спазват ангажиментите си. Тези условия включват намаляване на тарифите на САЩ за продукти от ЕС със съдържание на стомана и алуминий под 50% до максимум 15 на сто.

Освен това за продуктите от ЕС със съдържание на стомана и алуминий над 50 %, освен ако САЩ не намалят тарифите си до максимум 15 на сто, тарифните преференции на ЕС за износа на стомана, алуминий и техните производни продукти от САЩ ще престанат да се прилагат шест месеца след влизането в сила на регламента.

Членовете на ЕП също така се споразумяха за датата на изтичане на срока на действие на основния регламент — 31 март 2028 г. Това може да бъде удължено само чрез ново законодателно предложение, което да бъде представено след задълбочена оценка на въздействието на регламента.

Комисията ще бъде натоварена със задачата да наблюдава въздействието на новите правила и ще може временно да суспендира новите мита, ако вносът от САЩ достигне равнище, което би могло да причини сериозни вреди на промишлеността на ЕС, например в случай на увеличение с 10 % на вноса на определена група продукти.

След гласуването днес евродепутатите са готови да започнат преговори с правителствата от ЕС за окончателното приемане на законодателството около търговското споразумение.