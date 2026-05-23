Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Европейска нощ на музеите – каква програма е подготвила Община Варна

Днес е Европейската нощ на музеите, културни институции в цялата страна ще приемат посетители свободно, без билети. В инициативата за поредна година се включва и Варна.

Регионалният исторически музеи във Варна е един от най-предпочитаните и най-посещаваните по време на нощта на музеите всяка година. Тук се съхранява постоянната експозиция от антични предмети, открити във Варна и региона, а специално днес ще бъдат открити и няколко временни изложби.

София Колева, заместник-кмет на Варна: "В Европейската нощ на музеите във Варна жителите на града и посетителите на града ще могат да посетят общо 12 музея, 13 галерии и 22 пространства за култура. Като акцент е Археологическият музей с богатата си експозиция от антики, които разказват за историята на Варна. Сега имаме и гостуваща време на експозиция на порцелана "Вечният спътник на лукса", която също може да бъде разгледана. Освен това, безплатно ще могат да бъдат посетени Природонаучният музей, Музеят за нова история на Варна, Историческият музей и това ще разкрие още повече за посетителите, за бита и историята на нашия град. Традиционно и римските терми са много предпочитан обект от всички."

Освен тази богата програма, ще бъдат организирани прожекции на филми, уъркшопове, работилници.

София Колева, заместник-кмет на Варна: "Тази година има много включени алтернативни пространства за култура, както и основан акцент е интерактивното преживяване, за да може гостите на музеите да ги усетят живи, да се включат с дейности, предвидени с насоченост основно към семействата с деца, интерактивни участия, томболи, игри, уъркшопове, експерименти, за да могат наистина да оживеят музеите и децата да преживеят и да се запали любопитството в тях.

Основното послание, което носи Европейската нощ на музеите е да се запали интереса към култура, история, изкуство и наука.

София Колева, заместник-кмет на Варна: "Това е целта на цялата интерактивност, която предлагаме. Има и нови формати със загадки, градски загадки, QR-код загадки. Призовавам всички любопитни умове да се възползват от този прекрасен ден и празник да посетят обектите и да открият сами най-любопитните факти."

Врати днес ще отвори и училището за незрящи "Проф. Иван Шишманов" във варненския квартал "Аспарухово". Там е открит и единствения в България Музей за история на образованието на зрително затруднените. Училището, както и достъпа до експозицията, е пригодено и за хора с различни физически затруднения.

#музеи #европейска нощ на музеите #нощ на музеите #Варна

