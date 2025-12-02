БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за Любослав Пенев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Легендарният футболист и треньор беше приет по спешност в онкологична клиника в Германия

Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Международен отзвук след новината за влошеното здравословно състояние на Любослав Пенев. След като вчера стана ясно, че легендарният футболист и треньор е приет по спешност в онкологична клиника в Германия с рак на бъбрека, днес редица клубове, в чиято история Пенев е оставил следа, излязоха в негова подкрепа.

От "Атлетико Мадрид", с който бившият нападател печели титлата на Испания през 1996 г. написаха:

"Искаме да изпратим цялата си подкрепа към Любо Пенев в тези трудни моменти. Никога няма да забравим как ни накара да тръпнем през историческия сезон на Дубъла. Много сила!"

"​От Валенсия искаме да изпратим много сила на нашата легенда Любо Пенев. Ние сме с теб!", написаха от испанския отбор.

#вълна от съпричастност #Любослав Пенев

Последвайте ни

ТОП 24

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
1
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
2
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
3
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
4
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
5
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
6
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: По света

Нова атака с дрон срещу руски танкер в турски води
Нова атака с дрон срещу руски танкер в турски води
Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж
Чете се за: 00:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 03:35 мин.
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига в Москва
Чете се за: 02:42 мин.
Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания Започна строежът на украински оръжеен завод в Дания
Чете се за: 01:52 мин.
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за 2026 г. Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за 2026 г.
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС (ДОКУМЕНТ) Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС (ДОКУМЕНТ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за Любослав Пенев Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за Любослав Пенев
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и...
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ