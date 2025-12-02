Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за Любослав Пенев

Легендарният футболист и треньор беше приет по спешност в онкологична клиника в Германия
Международен отзвук след новината за влошеното здравословно състояние на Любослав Пенев. След като вчера стана ясно, че легендарният футболист и треньор е приет по спешност в онкологична клиника в Германия с рак на бъбрека, днес редица клубове, в чиято история Пенев е оставил следа, излязоха в негова подкрепа.
От "Атлетико Мадрид", с който бившият нападател печели титлата на Испания през 1996 г. написаха:
"Искаме да изпратим цялата си подкрепа към Любо Пенев в тези трудни моменти. Никога няма да забравим как ни накара да тръпнем през историческия сезон на Дубъла. Много сила!"
Queremos enviar todo nuestro apoyo a Lubo Penev en estos difíciles momentos. Nunca olvidaremos cómo nos hiciste vibrar en la histórica temporada del Doblete. ¡Mucha fuerza!— Leyendas Atlético de Madrid (@AtletiLeyendas) December 2, 2025
"От Валенсия искаме да изпратим много сила на нашата легенда Любо Пенев. Ние сме с теб!", написаха от испанския отбор.
Hoy y siempre: ¡LUBO, LUBO!— Valencia CF (@valenciacf) December 2, 2025
Desde el @valenciacf queremos enviar mucha fuerza a nuestra leyenda Lubo Penev. ¡Estamos contigo! pic.twitter.com/JysCsYgC1p