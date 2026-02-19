БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европрограмите и развитието на иновационната екосистема са приоритети на служебния министър на иновациите и растежа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Европрограмите и развитието на иновационната екосистема са приоритети на служебния министър на иновациите и растежа
Слушай новината

Навременното изпълнение на европейските програми и развитието на иновационната екосистема са сред приоритетите на служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР). На церемония във ведомството Ирена Младенова пое поста от вицепремиера и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев.

„Ще работя целенасочено за среда, в която идеите се развиват, иновациите с мисъл водят до икономически растеж, а резултатите са в полза на бизнеса и хората. Фокуса ще поставя и върху навременното изпълнение на европрограмите на МИР за бизнеса“, каза Младенова.

Тя наблегна и върху важността от развитието на иновационната екосистема. „Именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка и това е нашата задача и цел“, заяви тя.

„Зад всяка започната реформа стоят хора и усилия. Приемствеността е уважение към труда им и гаранция, че резултатът ще се случи“, добави от своя страна Дончев.

При встъпването в длъжност Ирена Младенова проведе кратка среща и поздрави представителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), които днес са на работно посещение в МИР във връзка с годишния преглед на текущите проекти, финансирани по програмите на ЕКА.

Ирена Младенова бе предложена за служебен министър на иновациите и растежа в кабинета „Гюров“. Тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по данни на сайта на университета. Тя има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които шест години във водещи международни консултантски компании.

#Ирена Младенова #служебен министър на иновациите и растежа

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
4
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
5
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Политика

Юлиан Попов пое поста министър на околната среда и водите от Манол Генов
Юлиан Попов пое поста министър на околната среда и водите от Манол Генов
Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов
Чете се за: 01:20 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Надежда Нейнски оглави МВнР: България трябва да е предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати Надежда Нейнски оглави МВнР: България трябва да е предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати
Чете се за: 02:25 мин.
Министърът на енергетиката Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков Министърът на енергетиката Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков
Чете се за: 00:52 мин.
Служебеният министър на земеделието: Ще има държавен контрол и нулев толеранс към злоупотребите Служебеният министър на земеделието: Ще има държавен контрол и нулев толеранс към злоупотребите
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ