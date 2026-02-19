Европрограмите и развитието на иновационната екосистема са приоритети на служебния министър на иновациите и растежа

Навременното изпълнение на европейските програми и развитието на иновационната екосистема са сред приоритетите на служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР). На церемония във ведомството Ирена Младенова пое поста от вицепремиера и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев.

„Ще работя целенасочено за среда, в която идеите се развиват, иновациите с мисъл водят до икономически растеж, а резултатите са в полза на бизнеса и хората. Фокуса ще поставя и върху навременното изпълнение на европрограмите на МИР за бизнеса“, каза Младенова.

Тя наблегна и върху важността от развитието на иновационната екосистема. „Именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка и това е нашата задача и цел“, заяви тя.

„Зад всяка започната реформа стоят хора и усилия. Приемствеността е уважение към труда им и гаранция, че резултатът ще се случи“, добави от своя страна Дончев.

При встъпването в длъжност Ирена Младенова проведе кратка среща и поздрави представителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), които днес са на работно посещение в МИР във връзка с годишния преглед на текущите проекти, финансирани по програмите на ЕКА.

Ирена Младенова бе предложена за служебен министър на иновациите и растежа в кабинета „Гюров“. Тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по данни на сайта на университета. Тя има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които шест години във водещи международни консултантски компании.