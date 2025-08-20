Евростат: Годишната инфлация в ЕС расте, а в еврозоната остава без промяна

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Инфлацията в Европейския съюз през юли е достигнала 2,4 на сто на годишна база - с 0,1 процентен пункт повече, отколкото през юни. В същото време в еврозоната ценовият темп остава без промяна, като се задържа на ниво от 2 на сто за втори пореден месец през юли. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

През юли 2024 г. инфлацията в ЕС и еврозоната бе съответно 2,8 и 2,6 на сто.

Страните от ЕС с най-голям годишен ръст на потребителските цени през юли са Румъния (6,6 на сто), Естония (5,6 на сто) и Словакия (4,6 на сто), а с най-малък - Кипър (0,1 на сто), Франция (0,9 на сто) и Ирландия (1,6 на сто).

Инфлацията в България се повишава до 3,4 на сто през юли, отнесено към същия месец на миналата година, докато през юни бе 3,1 на сто, отчита Евростат. Спрямо предходния месец през юли инфлацията в страната ни е достигнала 1,4 на сто при 0,4 на сто през юни.

Годишният темп на потребителските цени в страната ни се повишава за четвърти пореден месец през юли, след като през април, май и юни бе съответно 2,8, 2,9 и 3,1 на сто.

Според Индекса на потребителските цени (ИПЦ) годишната инфлация у нас за юли е 5,3 на сто, а месечната 1,7 на сто, съобщи миналата седмица Националният статистически институт (НСИ).

В сравнение с юни 2025 г. годишната инфлация е спаднала в осем членки на Евросъюза, останала е без промяна в шест страни, а в тринадесет се е повишила.

През юли 2025 г. с най-голям принос за инфлацията в еврозоната е секторът на услугите (с 1,46 процентни пункта), следван от хранителните продукти, алкохола и тютюневите изделия (с 0,63 процентни пункта), неенергийните промишлени стоки (с 0,18 процентни пункта).

Потребителските цени през юли в сравнение с юни се увеличават е 0,1 на сто в ЕС, а в еврозоната остават на нивата си от предходния месец.

На месечна основа най-значителен ръст на цените отбелязва Дания (1,7 на сто), следвана от България (1,4 на сто) и Румъния (1,3 на сто).

#Евростат #еврозоната #Инфлация #новини в Метрото

