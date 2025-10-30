Факелно шествие в "Люлин" – светлина за българските будители

В навечерието на Деня на народните будители над 1000 души, сред които много ученици, участваха във факелно шествие в столичния квартал „Люлин“. Събитието беше под мотото „Децата – нашето наследство по пътя на българските будители“.

Шествието започна от църквата „Св. Климент Охридски“ и завърши при новостроящия се храм „Св. Патриарх Евтимий“. Двете църкви носят имената на едни от най-великите ни просветители, а факлите символизираха огъня на знанието и духовното пробуждане.

Събитието завърши с думи на признателност към великите български будители – Паисий, Софроний, Каравелов, Ботев и Левски.