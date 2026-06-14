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Фаворитите за медалите намериха място в полуфиналите в първия кръг на държавното първенство по плажен волейбол

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Спорт
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Фаворитите за медалите намериха място в полуфиналите в първия кръг на държавното първенство по плажен волейбол
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Голяма част от фаворитите за медали намериха място в полуфиналите на Grifid Masters Beach Volley София - първи кръг от официалното държавно първенство по плажен волейбол за мъже и жени.

При дамите в сблъсък, приличащ на финал преди финала Дарина Кондова и Елеонора Гичева, които са без загубен сет до момента, ще срещнат опитните Ирена Мишонова и Славина Колева, записали третата си победа в турнира в съботния ден.

В другия полуфинал за място в битката за златото ще спорят двойките на Елица Иванова и Ева Петрова и тази на Ивет Гавраилова и Антония Николова, като и двата дуета спечелиха своите четвъртфинални срещи след тайбрек.

Най-реномираната в момента двойка при мъжете Димитър Калчев/Димитър Механджийски ще бъдат фаворити срещу младите Борис Георгиев и Александър Цанев, като и двете двойки не са загубили сет до момента и преминаха убедително през предизвикателствата.

В другия полуфинал братята Георги и Валентин Братоеви ще имат интересен сблъсък с друг ветеран - Константин Митев и съотборника му Георги Антов. Самият факт, че и четирите двойки - полуфиналисти нямат изгубен сет до момента насочва към интересни битки в полуфиналите, а след това и за разпределението на първите медали за 2026 година.

Срещите за бронзови и златни медали при мъжете и жените започват в 12:00 ч.

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