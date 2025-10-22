БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Федерацията по баскетбол не взе решение за нов национален селекционер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

От БФБ пуснаха изявление, в което обосноваха решението си с това, че на членовете на УС се оставя повече време да се запознаят с подробно с кандидатурите за треньорския пост.

баскетбол топка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Решението за нов селекционер на българския национален отбор по баскетбол бе отложено. Той трябваше да стане ясен днес на Управителен съвет на Българската федерация по баскетбол, но в крайна сметка това няма да се случи.

От БФБ пуснаха изявление, в което обосноваха решението си с това, че на членовете на УС се оставя повече време да се запознаят с подробно с кандидатурите за треньорския пост.

„След проведеното заседание на Управителния съвет на БФБ днес, 22 октомври 2025 г., бе решено да се предостави допълнително време на членовете, за да се запознаят подробно с кандидатурите за треньорския пост на мъжкия национален отбор. Целта е да се гарантира информирано, отговорно и стратегически обосновано решение, което да отговаря на дългосрочните интереси и развитието на българския баскетбол. Окончателното решение ще бъде взето на следващото заседание на Управителния съвет, насрочено за вторник, 28 октомври 2025 г.
Федерацията остава ангажирана с принципите на прозрачност, професионализъм и устойчиво развитие на националните отбори", съобщиха от БФ Баскетбол.

#БФ Баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
2
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
4
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
5
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...
Заседание на Народното събрание
6
Заседание на Народното събрание

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Национални отбори

Петкана Макавеева и Надка Голчева: Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България
Петкана Макавеева и Надка Голчева: Никой не може да ти отнеме радостта от това, което си постигнал за България
Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва Федерацията по баскетбол отличи състезателките от женския отбор, спечелил сребро на Игрите в Москва
Чете се за: 02:35 мин.
Ерик Сполстра е новият старши треньор на националния отбор на САЩ Ерик Сполстра е новият старши треньор на националния отбор на САЩ
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров" Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Отдалечаване от дипломацията: Прекратяването на огъня в Украйна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Стрелба в Белград: Атакуван е палатков лагер на привърженици на Вучич
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ