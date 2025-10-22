Федерацията по баскетбол не взе решение за нов национален селекционер

Решението за нов селекционер на българския национален отбор по баскетбол бе отложено. Той трябваше да стане ясен днес на Управителен съвет на Българската федерация по баскетбол, но в крайна сметка това няма да се случи.

От БФБ пуснаха изявление, в което обосноваха решението си с това, че на членовете на УС се оставя повече време да се запознаят с подробно с кандидатурите за треньорския пост.

„След проведеното заседание на Управителния съвет на БФБ днес, 22 октомври 2025 г., бе решено да се предостави допълнително време на членовете, за да се запознаят подробно с кандидатурите за треньорския пост на мъжкия национален отбор. Целта е да се гарантира информирано, отговорно и стратегически обосновано решение, което да отговаря на дългосрочните интереси и развитието на българския баскетбол. Окончателното решение ще бъде взето на следващото заседание на Управителния съвет, насрочено за вторник, 28 октомври 2025 г.

Федерацията остава ангажирана с принципите на прозрачност, професионализъм и устойчиво развитие на националните отбори", съобщиха от БФ Баскетбол.