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Федерер се завръща на US Open

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Спорт
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Ще участва в демонстративен двубой в Ню Йорк.

федерер потвърди пропуска australian open цели завръщане лятото 2022
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Носителят на 20 титли от Големия шлем Роджър Федерер ще се завърне отново на корта, обявиха организаторите на US Open.

"Иконата Роджър Федерер, който спечели пет поредни титли на US Open, ще се завърне на корта на Ню Йорк за последен път", се казва в съобщението на организаторите.

Швейцарската легенда ще излезе на корта "Артър Аш" на 25 август в демонстративен мач, като това ще бъде в седмицата, когато ще се играят квалификациите в турнира. Компания на Федерер ще правят Джон Макенроу, Андре Агаси и Анди Родик, които общо имат 15 титли от Големия шлем - по седем за Макенрой и Агаси, а Родик спечели трофея в Ню Йорк през 2003 година. От четвъртък ще се продават билети и за демонстративните мачове.

Роджър Федерер завърши кариерата си през 2022 година, а спечели последната си голяма титла на Australian Open през 2018.

#US Open 2026 # Роджър Федерер

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