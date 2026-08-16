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Новак Джокович отпадна във втория кръг на Мастърса в Синсинати след обрат

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Сърбинът отстъпи на Тиаго Агустин Тиранте

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
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Новак Джокович, пети тенисист в света и трети поставен в схемата на Мастърс турнира в Синсинати, приключи участието си в надпреварата още в първия си мач от втория кръг. Световният №50 Тиаго Агустин Тиранте постигна впечатляващ обрат с 2:6, 6:4, 6:4 след близо три часа игра.

Завръщането на Джокович в Синсинати за първи път от 2023 година насам приключи преждевременно поради физически затруднения и силната игра на аржентинския му съперник при висока влажност на въздуха от 80%.

Сръбският тенисист започна убедително, като печелеше подаванията си значително по-лесно. Въпреки че началният удар служеше добре на аржентинеца, той срещаше сериозни затруднения в своите геймове. След оспорвано начало Джокович реализира два пробива, отрази две точки за пробив в седмия гейм и затвори сета убедително.

Началото предложи равностойни геймове и от двете страни, като и двамата тенисисти спасиха точки за пробив. Последва изтощителен 18-минутен маратонски гейм, в който Новак Джокович показа признаци на умора, взе медицински таймаут и спаси четири брейкпойнта. Въпреки усилията на носителя на 24 титли от Големия шлем, Тиранте продължи да натиска и материализира своята 11-а възможност за пробив в седмия гейм, след което изравни резултата в сетовете след час и 53 минути игра.

В решителната част притежателят на рекордните 40 Мастърс титли стабилизира подаването си и печелеше геймовете си по-лесно, но аржентинецът също демонстрира изключителна сигурност със силния си сервис. Развръзката настъпи в изчерпващия девети гейм, в който Тиранте стигна до решаващ пробив от четвъртата си възможност и затвори мача в своя полза.

В следващия кръг той ще срещне Мартин Ландалусе, който победи Матео Арналди с 6:4, 4:6, 6:4.

#Мастърс турнир в Синсинати 2026 #Новак Джокович

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