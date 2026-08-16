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Новак Джокович след сензационното отпадане: Не ми се случва за първи път и няма да е последният

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Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
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Сърбинът разкри, че горещината и високата влажност в Синсинати са влошили състоянието му при загубата от Тиаго Тиранте

Новак Джокович след сензационното отпадане: Не ми се случва за първи път и няма да е последният
Снимка: AP Photo
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Новак Джокович коментира здравословните проблеми, които са му попречили да покаже най-доброто от себе си при изненадващото отпадане още във втория кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Синсинати. Бившият номер 1 в света призна, че от няколко години се бори със състояние, което се обостря при високи температури и голяма влажност.

Сърбинът напусна надпреварата след поражение от Тиаго Тиранте с 6:2, 4:6, 4:6. Джокович започна убедително срещата и спечели първата част, но впоследствие аржентинецът успя да обърне развоя и да поднесе една от големите изненади в турнира.

След края на двубоя Джокович поздрави съперника си, но не скри, че физическото му състояние е оказало сериозно влияние върху представянето му.

"Определено не беше приятен мач за мен заради начина, по който се чувствах. Не ми се случва за първи път и предполагам, че няма да е последният, но положението е такова, каквото е“, заяви носителят на 24 титли от Големия шлем.

Джокович разкри, че проблемът не е нов и го съпътства през последните няколко сезона, като определени атмосферни условия допълнително усложняват ситуацията.

"Просто имам здравословно състояние, което ме измъчва през последните няколко години. То предизвиква много проблеми, особено когато времето е горещо и влажността е висока“, обясни сърбинът.

Според него не само тежките условия в Синсинати са повлияли на състоянието му. Напрежението и нервите, съпътстващи самия двубой, също са допринесли за физическите затруднения.

"Очаквах, че ще бъде влажно, но има и други фактори – нервите и всичко останало, свързано с мача, които влошават състоянието. Именно това се случи“, добави Джокович.

Така един от фаворитите приключи участието си в Синсинати значително по-рано от очакваното, докато Тиаго Тиранте продължава напред след престижна победа над една от най-големите фигури в историята на тениса.



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