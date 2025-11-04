Фейгин ще представи новите програми за олимпийския сезон на "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин ще представи за първи път новите си олимпийски програми по време на турнира по фигурно пързаляне „Денкова–Стависки къп“, който започва утре в Зимния дворец в София. Надпреварата е последната ѝ изява на родна земя преди Милано/Кортина 2026 през февруари.

Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще се включи въпреки травма на ръката, получена при битов инцидент преди по-малко от месец.

„Александра има шевове на ръката. Докторите ѝ казаха да я пази, за да не се отворят при изпълнението на тройни скокове. И тя подсъзнателно я пази. Травмата не е опасна, но просто в съзнанието ѝ стои това, че може да се отворят шевовете. Това е, което я притеснява“, обясни треньорката ѝ за БНР.

Фейгин продължава да работи с именития хореограф Беноа Ришо.

„Продължаваме да работим с Беноа Ришо, защото сме много доволни от съвместната ни работа. Доста мислехме по музиките. Кратката програма е под музиката на „The Feeling Begins“ на Питър Гебриел и представя фигуристката в нова, ориенталска стилистика. Мисля, че е много интересна и разкрива Саша в много различна светлина, защото тя в ориенталски мотиви никога не се е явявала. Нейният образ е на змия в пустинята“, разказа Лутай.

Волната програма е компилация от няколко произведения, също подбрани от Ришо.

„Не мога да ги назова, защото Беноа Ришо си ги е комбинирал по свой начин, а самият образ е на вампир. И двата образа са много интересни и не са използвани до момента. Тя е много щастлива от избора на музики, което предвещава да бъде и много артистична“, добави треньорката.

Сестрата на двукратната световна шампионка Албена Денкова разкри още, че за първи път от десетилетие самите Денкова и Стависки ще наблюдават турнира.

„Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни“, сподели тя.