БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фейгин ще представи новите програми за олимпийския сезон на "Денкова-Стависки къп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще се включи въпреки травма на ръката, получена при битов инцидент преди по-малко от месец. 

Александра Фейгин
Снимка: БТА
Слушай новината

Александра Фейгин ще представи за първи път новите си олимпийски програми по време на турнира по фигурно пързаляне „Денкова–Стависки къп“, който започва утре в Зимния дворец в София. Надпреварата е последната ѝ изява на родна земя преди Милано/Кортина 2026 през февруари.

Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще се включи въпреки травма на ръката, получена при битов инцидент преди по-малко от месец.

„Александра има шевове на ръката. Докторите ѝ казаха да я пази, за да не се отворят при изпълнението на тройни скокове. И тя подсъзнателно я пази. Травмата не е опасна, но просто в съзнанието ѝ стои това, че може да се отворят шевовете. Това е, което я притеснява“, обясни треньорката ѝ за БНР.

Фейгин продължава да работи с именития хореограф Беноа Ришо.

„Продължаваме да работим с Беноа Ришо, защото сме много доволни от съвместната ни работа. Доста мислехме по музиките. Кратката програма е под музиката на „The Feeling Begins“ на Питър Гебриел и представя фигуристката в нова, ориенталска стилистика. Мисля, че е много интересна и разкрива Саша в много различна светлина, защото тя в ориенталски мотиви никога не се е явявала. Нейният образ е на змия в пустинята“, разказа Лутай.

Волната програма е компилация от няколко произведения, също подбрани от Ришо.

„Не мога да ги назова, защото Беноа Ришо си ги е комбинирал по свой начин, а самият образ е на вампир. И двата образа са много интересни и не са използвани до момента. Тя е много щастлива от избора на музики, което предвещава да бъде и много артистична“, добави треньорката.

Сестрата на двукратната световна шампионка Албена Денкова разкри още, че за първи път от десетилетие самите Денкова и Стависки ще наблюдават турнира.

„Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни“, сподели тя.

Свързани статии:

Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп"
Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп"
Заявки за участие са подали почти 400 фигуристи от 34 държави.
Чете се за: 01:25 мин.
#Купа "Денкова-Стависки" #Александра Фейгин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Други спортове

Пет златни медала за България на световното първенство по въздушна акробатика
Пет златни медала за България на световното първенство по въздушна акробатика
Отборният шампион по бокс при юношите ще бъде решен в Благоевград Отборният шампион по бокс при юношите ще бъде решен в Благоевград
Чете се за: 01:00 мин.
България е заплашена да изгуби право на участие в международните турнири по шах България е заплашена да изгуби право на участие в международните турнири по шах
Чете се за: 02:25 мин.
Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп" Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп"
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч.
Маратон Бургас ще има награден фонд над 20 000 лева тази година Маратон Бургас ще има награден фонд над 20 000 лева тази година
Чете се за: 07:50 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ