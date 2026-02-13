БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

Феликс Оже-Алиасим и Александър Бублик затвориха четвъртфиналите на тенис турнира от сериите АТР 500 в Ротердам

Спорт
феликс оже алиасим александър бублик затвориха четвъртфиналите тенис турнира сериите атр 500 ротердам
Снимка: БГНЕС
Канадецът Феликс Оже-Алиасим и Александър Бублик от Казахстан станаха последните четвъртфиналисти на тенис турнира от сериите АТР 500 в Ротердам с награден фонд близо 2,5 милиона евро.

Оже-Алиасим надигра сърбина Хамад Меджедович с 6:4, 6:4 за час и половина на корта. Канадецът, който е номер 6 в световния тенис в момента и е поставен под номер две в схемата в Ротердам, направи по един пробив в двата сета и сервира безупречно, което бе достатъчно за крайния му успех.

На четвъртфиналите в Ротердам Оже-Алиасим ще срещне нидерландеца Талон Грийкспор, който вчера постигна често победа срещу французина Кантен Алис.

В другия късен мач от четвъртък Александър Бублик от Казахстан, който е под номер 3 в схемата на турнира, се наложи над германеца Ян-Ленард Щруф с три сета - 7:6 (2), 4:6, 6:3.

В първата част двамата си размениха по едни пробив, което доведе до тайбрек, а в него Бублик бе далеч по-хладнокръвен - 7:2. Във втория сет Щруф взе подаването на съперника си в петия гейм за 3:2, затвърди пробива на свой сервиса, а след това изравни частите при 6:4. В решителния гейм Бублик направи само един пробив, който обаче бе достатъчен за 6:3 и крайната победа. За място на полуфиналите той ще спори с испанеца Хауме Мунар.

