Фен на Барселона е арестуван за подпалване на автобус преди мача с Брюж

Полицията в Брюж задържа привърженик на Барселона, след като той е запалил автобус с фенове преди двубоя между каталунците и белгийския тим от четвъртия кръг на Шампионската лига, съобщава Diario Sport.

По информацията, в автобуса са се намирали и фенове на Барса, като за щастие няма пострадали. Пожарът е бил овладян бързо, след като спешните служби са успели да изведат пътниците от превозното средство.

Заподозреният е идентифициран и арестуван, а разследването продължава. Органите на реда са конфискували факли и пиротехнически средства и от още двама привърженици на испанския клуб, които също се разследват за участие в инцидента.

Срещата между Брюж и Барселона завърши 3:3, а след равенството каталунците събраха 7 точки и се изкачиха на 11-о място в класирането, докато белгийците са 22-и с 4 пункта.