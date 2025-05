Фенербахче потопи шампиона на Евролигата в сълзи (ВИДЕО)

Фенербахче си извоюва правото да играе финал в Евролигата. Момчетата на Шарунас Ясикевичус сразиха Панатинайкос с 82:76 в първия полуфинал. В "Етихад Арена", Абу Даби турците държаха съдбата си в свои ръце през целия мач и издържаха в няколко критични моменти, за детронират действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, които ще трябва да почакат за своята осма корона.

Така "фенерите" ще спорят трофея в турнира на богатите за трети път в своята история, както и за първи от 2018 година насам. От своя страна разочарованието остава за баскетболистите на Ергин Атаман, които дойдоха с огромни очаквания в столицата на Обединените арабски емирства. На финала отборът от Истанбул ще има за съперник спечелилия от втория полуфинал между Олимпиакос и Монако, които ще се срещнат по-късно тази вечер, а гърците ще играят със загубилия за бронзовите медали.

По-доброто движение на топката и точният мерник на Девън Хол бяха достатъчни за по-добрия старт, в който овладяването на инициативата в полза на символичните домакини бе факт. Проблясъците на Джеди Осман и Джериан Грант не промениха кой знае колко ситуацията за символичните гости, а солидното лице в защита доведе до 8 точки аванс за турците след 10 минути игра.

Тарик Биберович и Найджъл Хейс-Дейвис позволи началото на втората част също да премине в руслото на „фенерите“. Реализаторските възможности на Кендрик Нън и Грант върнаха надеждите за обрат на гърците, но стабилността в дефанзивен план бе достатъчна за отбора от Истанбул да се изстреля на голямата почивка при 38:33 на голямата почивка.

Двата отбора трудно намираха път към коша при подновяването на играта, като резултатността започна допълнително да намалява. Макар че Джеди Осман и Нън дадоха основание на „детелините“ да мечтаят за обрата, Ерик МакКълъм взе нещата в свои ръце и турците се отскубнаха със 7 точки в края на предпоследния период.

Осман се нагърби с отговорността на старта на финалната десетка и „зелените“ не се отказаха от мисълта да дишат във врата на своите съперници. Хол напомни за себе си и спокойствието в турските редици се върна. Дойде ред и на Осман да блесне, като именно неговите стрелби редуцираха изоставането на гърците до минус 4 точки в последните 2 минути, но Уейд Болдуин и МакКълъм се постараха „фенерите“ да не изпуснат събитията на паркета до края.

Девън Хол изигра ключова роля за победителите с 18 точки и 4 точни шута от далечна дистанция. Тарик Биберович наниза 15, Ерик МакКълъм финишира с 13, Уейд Болдуин завърши с 10 и 5 борби.

Джеди Осман даде всичко от себе си за "детелините" с 22 точки и 6 борби. Кендик Нън отбеляза 19 точки, Джериан Грант има 15.