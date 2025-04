Фенербахче се измъчи с Париж на старта на плейофите в Евролигата (ВИДЕО)

Фенербахче потрепери на старта на плейофите в Евролигата. Момчетата на Шарунас Ясикевисуч надделяха над Париж с 85:78 в първи мач от четвъртфиналите. В "Юлкер Спортс Арена" двата предложиха честа смяна на серии, но в края "фенерите" нанесоха своя удар и удържаха играчите на Тиаго Сплитер.

Така турците удариха първи в серията и се откъснаха с 1:0 победи, доближавайки се до Финалната четворка в Абу Даби. Вторият мач отново ще се проведе в Истанбул, като ще се състои на 24 април (четвъртък).

Huge home W for Fenerbahçe!@FBBasketbol takes the 1-0 lead in the series!#EveryGameMatters pic.twitter.com/a0asicx2ux — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2025

Взимането на надмощие се оказа сложна задача и за двата отбора на старта, като Ти Джей Шортс и Бозни Колсън се изявяваха добре в нападение за своите отбори. Постепенно с тази роля се заеха Кевариъс Хейс и Уейд Болдуин, а усилията на първия бяха достатъчни за гостите да си осигурят разлика от 4 точки след 10 минути игра.

Oh my, Kevarrius Hayes!!



Hayes throws it down and gets the foul after a great feed from @TjShorts5!#FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/mIDavwbm0t — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2025

Равностойният характер на мача се върна в началото на втората част. Шортс продължи да бъде движещата сила за французите, но получи ответен отговор от страна на Найджъл Хейс-Дейвис, Ерик МакКълъм и Болдуин, които направиха така, че „фенерите“ да се изстрелят на голямата почивка при 49:42.

Same duo, same magic.@TjShorts5 s throwing it, @KevarriusHayes finishing it—this wasn’t just a regular-season thing, they’re bringing it all the way through playoffs!pic.twitter.com/GN9Deu1DJ2 — SKWEEK (@skweektv) April 22, 2025

Слабата резултатност обзе и двата тима при подновяването на играта. Въпреки силната серия, подхваната главно от Надир Хифи, Тайсън Уорд и Шортс за пълния обрат, Девон Хол имаше последната дума в края на предпоследния период и позволи на „фенерите“ да стигнат до точка разлика.

Драматичните моменти бяха факт и във финалната десетка, като началото бе подвластно на честата смяна на водачеството. Точните стрелби на Хол и МакКълъм дадоха глътка въздух на отбора от Истанбул в последните минути. Тройка на Хифи върна надеждите на парижани, стопявайки изоставането им само до 2 точки, но в последните 10 секунди Болдуин се прояви с ключов кош за плюс 5 и това бе всичко.

WADE BALDWIN IV CALLS GAME IN ISTANBUL @FBBasketbol pic.twitter.com/7cuyVvrnia — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2025

Уейд Болдуин поведе листата на реализаторите за "фенерите" с 15 точки. Найджъл Хейс-Дейвис финишира с 14 и 6 борби, Девон Хол реализира 13. Тарик Биберович и Ерик МакКълъм нанизаха по 11 точки, Бонзи Колсън завърши с 10.

Надир Хифи блесна за Париж с 21 точки, включително и с 5 точни стрелби зад арката. Тайсън Уорд регистрира 19 и 5 борби, Ти Джей Шортс остави на сметката си 17 и 7 асистенции.