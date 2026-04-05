Фенове нахлуха на терена при мача между Динамо Дрезден и Херта Берлин във Втора Бундеслига

Сериозни инциденти белязаха двубоя от Втора Бундеслига между Динамо Дрезден и Херта Берлин, след като фенове нахлуха на терена и предизвикаха прекъсване на срещата.

Привърженици на домакините пробиха охраната и преминаха през игрището в посока сектора за гостуващите фенове, които също навлязоха на терена. Между двете групи бяха хвърляни сигнални ракети, като част от тях паднаха опасно близо до зрителите, а се стигна и до физически сблъсъци.

Полицията се намеси, за да овладее ситуацията, като изведе десетки фенове от терена. Не се съобщава за сериозно пострадали или арестувани.

Главният съдия Свен Яблонски прекъсна срещата и изведе футболистите в съблекалните за повече от 15 минути. По време на паузата органите на реда изградиха кордон на терена, а напрежението по трибуните продължи, включително с изгаряне на банер на гостите.

След успокояване на ситуацията двубоят беше подновен. Това бе второ прекъсване на мача, след като по-рано дим от пиротехнически средства също наложи пауза.

В крайна сметка Херта Берлин стигна до минимален успех с 1:0.