БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ФИФА наказа условно Кристиано Роналдо, португалецът няма да пропусне мачове на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази
Кристиано Роналдо Португалия
Снимка: БТА
Слушай новината

Кристиано Роналдо се размина с наказание и ще може да играе още в първия двубой на Португалия на световното първенство, след като Международната федерация по футбол (ФИФА) го санкционира условно. Той е с отнети права само за един от три мача, след като удари без топка ирландеца Дара О'Шей в квалификациите в Зона Европа.

Това означава, че Роналдо ще бъде на разположение на националния тим още за първия двубой на Португалия на финалите. Жребият ще бъде теглен на 5 декември във Вашингтон.

"Ако за този едногодишен период Кристиано Роналдо наруши правилата по сходен начин, наказанието ще бъде наложено моментално от Дисциплинарната комисия за следващите два мача на представителния отбор на Португалия", съобщават от ФИФА, цитирани от агенция Ройтерс.

Роналдо вече изтърпя мач наказание, след като не игра за националния си отбор срещу Армения на 16 ноември. Това бе първи червен картон за нападателя в кариерата му за Португалия, за която има 226 мача.

#Кристиано Роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
1
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
2
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
3
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
4
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
6
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Национални отбори

Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3
Юношите до 16 години завършиха наравно 2:2 с Унгария Юношите до 16 години завършиха наравно 2:2 с Унгария
Чете се за: 00:25 мин.
Кристиано Роналдо няма да бъде наказан за първия мач от световното първенство Кристиано Роналдо няма да бъде наказан за първия мач от световното първенство
Чете се за: 01:22 мин.
Лъчезар Димов: Показахме, че имаме интересни таланти, които да представляват България в близко бъдеще Лъчезар Димов: Показахме, че имаме интересни таланти, които да представляват България в близко бъдеще
Чете се за: 06:22 мин.
Футболните национали до 15 г. се наложиха над Черна гора Футболните национали до 15 г. се наложиха над Черна гора
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
11413
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Задържаха 28-годишен рецидивист, укривал се от затворническа...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ