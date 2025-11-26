ФИФА наказа условно Кристиано Роналдо, португалецът няма да пропусне мачове на Мондиал 2026

Кристиано Роналдо се размина с наказание и ще може да играе още в първия двубой на Португалия на световното първенство, след като Международната федерация по футбол (ФИФА) го санкционира условно. Той е с отнети права само за един от три мача, след като удари без топка ирландеца Дара О'Шей в квалификациите в Зона Европа.

Това означава, че Роналдо ще бъде на разположение на националния тим още за първия двубой на Португалия на финалите. Жребият ще бъде теглен на 5 декември във Вашингтон.

"Ако за този едногодишен период Кристиано Роналдо наруши правилата по сходен начин, наказанието ще бъде наложено моментално от Дисциплинарната комисия за следващите два мача на представителния отбор на Португалия", съобщават от ФИФА, цитирани от агенция Ройтерс.

Роналдо вече изтърпя мач наказание, след като не игра за националния си отбор срещу Армения на 16 ноември. Това бе първи червен картон за нападателя в кариерата му за Португалия, за която има 226 мача.