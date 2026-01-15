ФИФА отчете половин милиард заявки за 1 месец за билети за Мондиал 2026

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
За първи път са предлагани индивидуални билети за конкретни мачове и отбори в груповата фаза.

ФИФА обяви, че е получила над половин милиард заявки за билети за Световното първенство по футбол през 2026 година по време на последната фаза на продажбите, въпреки критиките от феновете за високите цени.

Германия е с най-много заявки след трите страни домакини САЩ, Мексико и Канада, съобщиха от Световната футболна федерация.

Периодът на продажбите е продължил от 11 декември до този вторник и за първи път са предлагани индивидуални билети за конкретни мачове и отбори в груповата фаза. Феновете ще бъдат информирани най-рано на 5 февруари дали са одобрени. Тези, които не са ще имат още една възможност да закупят билети във втора фаза на продажбите, която продължава до края на турнира.

По време на периода на продажбите ФИФА въведе нова категория билети за „лоялни фенове“ в отговор на протестите срещу високите цени. Новата категория „Вход за фенове“ се отнася за всички 48 отбора от Световното първенство и всички мачове в Канада, Мексико и САЩ от 11 юни до 19 юли.

Билетите с по-ниски цени обаче са ограничени. ФИФА разпределя 8% от билетите за всеки мач на феновете на всеки участващ отбор чрез техните национални асоциации, като само 10% от това разпределение е в новата категория билети, уточнява ДПА.

