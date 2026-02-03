БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Филаделфия продължава победния си ход в НБА

Спорт
Тайрийс Макси и Джоел Ембийд поведоха Севънтисикърс към четвърта поредна победа към успех 128:113 при гостуването в Ингълууд

Филаделфия Севънтисикърс записа четвърта поредна победа в НБА, след като се наложи със 128:113 като гост на Лос Анджелис Клипърс. Успехът дойде в първия мач от петмачовата обиколка на тима по Западното крайбрежие.

Тайрийс Макси бе в основата на силния старт за гостите, реализирайки 16 от общо 29-те си точки още в първата четвърт. Доминик Барлоу изигра най-силния мач в кариерата си с 26 точки и 16 борби, а Джоел Ембийд допринесе с 24 точки. Кели Убри Джуниър добави 15 за победителите.

Севънтисикърс решиха двубоя още в началните минути, повеждайки с 18:2 и стигайки до аванс от 23 точки през първото полувреме. Филаделфия водеше с 38:19 след първата четвърт и със 72:53 на почивката, като стреля с над 52 процента от тройката до този момент.

За Клипърс Кауай Ленард бе най-резултатен с 29 точки, а Джордан Милър добави 21. Серията от пет поредни домакински победи на тима бе прекъсната, като за втори пореден мач от състава отсъстваше Джеймс Хардън по лични причини.

Домакините успяха да намалят изоставането до 11 точки в третата част, но Филаделфия удържа натиска и затвори спокойно срещата в заключителните минути.

#Лос Анджелис Клипърс #Филаделфия 76ърс #нба

