ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

от БНТ
Спорт
Американката се справи с представителката на домакините на полуфиналите.

Финал за Ива Йович в Хобарт
Снимка: БТА
Слушай новината

Ива Йович си гарантира класиране за финала на турнира WTA 250 в Хобарт. На австралийска територия американката спечели срещу представителката на домакините Тейла Престън с 4:6, 6:4, 6:1 на полуфиналите за 2:08 часа.

Първият сет предложи седем пробива, но Престън взе подаването на съперничката си в десетия гейм, за да поведе в резултата. Във втората част американката проби за 4:3 и запази аванса си до края, за да изравни. В третата част Йович подобри играта си, загуби само един гейм и след 6:1 затвори мача.

За титлата третата поставена ще играе срещу квалификантката Елизабета Кочарето (Италия), която отстрани Антония Ружич (Хърватия) с 6:3, 6:2.

Кочарето, която достига до мач за титлата за трети път в кариерата си и първи след Лозана 2003, игра финал в Хобарт през 2023 година.

