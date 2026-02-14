Финал за Янаки Милев на двойки в Анталия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът и Стефан Попович продължават напред без игра на полуфиналите.

янаки милев стартира успех сингъл тенис турнир анталия
Слушай новината

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперниците им Раду Папое и Давид Йонел (Румъния).

В спора за титлата утре Милев и Попович ще играят срещу Феликс Мишкер (Великобритания) и Мартин ван дер Меерсхен (Белгия).

Националът има пет трофея на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

