Финал за Янаки Милев на двойки в Анталия

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперниците им Раду Папое и Давид Йонел (Румъния).

В спора за титлата утре Милев и Попович ще играят срещу Феликс Мишкер (Великобритания) и Мартин ван дер Меерсхен (Белгия).

Националът има пет трофея на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).