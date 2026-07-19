Финалът на Мондиал 2026 започна пред погледа на Доналд Тръмп

Финалът на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина започна пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той гледа срещата в компанията на съпругата си Мелания и президента на ФИФА Джани Инфантино.

Преди началото на мача, който се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, имаше музикална програма. Дженифър Хъдсън изпя химна на домакините от САЩ, а в шоуто се включиха още Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаура Паузини, Поуст Малоун, както и актьорът Том Крус и инфлуенсърът IShowSpeed.

Световната купа, която ще получи победителят в мача, пък бе изнесена от легендите на Испания - Андрес Иниеста, и на Аржентина - Марио Кемпес.