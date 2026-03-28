Финалът в Тарагона изстрелва Иван Иванов с над 100 места нагоре в ранглистата

Младият български тенисист Иван Иванов е на път да направи сериозен скок в световната ранглиста на ATP, след като се класира за финала на турнира в Тарагона (Испания).

Водачът в световната ранглиста при юношите победи руснака Павел Лагутин с 6:3, 3:6, 6:2 и си гарантира изкачване с поне 100 позиции при следващото обновяване на класацията.

Това ще бъде трети финал за Иванов в общо пет участия при мъжете от началото на 2026 година. До момента той два пъти достигна до мач за трофея в Манакор, но отстъпи срещу Ярослав Демин.

В спор за титлата в Тарагона българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Марцел Жиелински и Алекс Марти Пужолрас.

При евентуален успех Иван Иванов ще се изкачи до около №600 в световната ранглиста и ще се превърне във втория най-високо класиран тенисист в мъжкия тур, който все още не е навършил 18 години.