Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Финалът в Тарагона изстрелва Иван Иванов с над 100 места нагоре в ранглистата

Спорт
Българският талант достигна нов финал и е на крачка от място сред първите 600

иван иванов осминафиналист тенис турнира itf тарагона испания
Младият български тенисист Иван Иванов е на път да направи сериозен скок в световната ранглиста на ATP, след като се класира за финала на турнира в Тарагона (Испания).

Водачът в световната ранглиста при юношите победи руснака Павел Лагутин с 6:3, 3:6, 6:2 и си гарантира изкачване с поне 100 позиции при следващото обновяване на класацията.

Това ще бъде трети финал за Иванов в общо пет участия при мъжете от началото на 2026 година. До момента той два пъти достигна до мач за трофея в Манакор, но отстъпи срещу Ярослав Демин.

В спор за титлата в Тарагона българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Марцел Жиелински и Алекс Марти Пужолрас.

При евентуален успех Иван Иванов ще се изкачи до около №600 в световната ранглиста и ще се превърне във втория най-високо класиран тенисист в мъжкия тур, който все още не е навършил 18 години.

Свързани статии:

Иван Иванов ще спори за титлата на сингъл на турнир в Тарагона
Иван Иванов ще спори за титлата на сингъл на турнир в Тарагона
Българският тенисист се класира за трети финал на турнир на ITF за...
Чете се за: 01:07 мин.
ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
2
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
3
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
4
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
5
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
6
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Български тенис

Виктория Томова започна с победа в квалификациите в Чарлстън
Виктория Томова започна с победа в квалификациите в Чарлстън
Иван Иванов ще спори за титлата на сингъл на турнир в Тарагона Иван Иванов ще спори за титлата на сингъл на турнир в Тарагона
Чете се за: 01:07 мин.
Загуби за Антъни Генов и Александър Василев на "Чалънджър" в Сплит Загуби за Антъни Генов и Александър Василев на "Чалънджър" в Сплит
Чете се за: 01:05 мин.
Александър Василев достигна четвъртфиналите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Сплит Александър Василев достигна четвъртфиналите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Сплит
Чете се за: 01:27 мин.
Поражение за Изабелла Шиникова и Ива Иванова на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Египет Поражение за Изабелла Шиникова и Ива Иванова на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Египет
Чете се за: 00:35 мин.
Иван Иванов достигна до полуфиналите на турнира в Тарагона след само 67 минути игра Иван Иванов достигна до полуфиналите на турнира в Тарагона след само 67 минути игра
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
