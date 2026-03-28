Иван Иванов ще спори за титлата на сингъл на турнир в Тарагона

Българският тенисист се класира за трети финал на турнир на ITF за мъже от началото на тази година.
Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за финала на сингъл на международния турнир по тенис за мъже в Тарагона (Испания).
Водачът в световната ранглиста за юноши победи Павел Лагутин (Русия) с 6:3, 3:6, 6:2 в мача, продължил два часа и половина. За него това е трети финал на турнир на ITF за мъже от началото на тази година.
След разменени ранни пробиви в първия сет Иванов спечели три последователни гейма за 5:2 и логично поведе в резултата. Но във втората част Лагутин взе три последователни гейма след 3:3, с което вкара мача в решителен трети сет. Националът за Купа Дейвис направи два бързи пробива, за да вземе аванс от 4:1 и задържа преднината си до края.
Съперник на Иванов в неделния финал ще бъде победителя от мача Марсел Желински (Полша) и Алекс Марти Пухолрас (Испания).