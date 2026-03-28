Иван Иванов ще спори за титлата на сингъл на турнир в Тарагона

Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за финала на сингъл на международния турнир по тенис за мъже в Тарагона (Испания).

Водачът в световната ранглиста за юноши победи Павел Лагутин (Русия) с 6:3, 3:6, 6:2 в мача, продължил два часа и половина. За него това е трети финал на турнир на ITF за мъже от началото на тази година.

След разменени ранни пробиви в първия сет Иванов спечели три последователни гейма за 5:2 и логично поведе в резултата. Но във втората част Лагутин взе три последователни гейма след 3:3, с което вкара мача в решителен трети сет. Националът за Купа Дейвис направи два бързи пробива, за да вземе аванс от 4:1 и задържа преднината си до края.

Съперник на Иванов в неделния финал ще бъде победителя от мача Марсел Желински (Полша) и Алекс Марти Пухолрас (Испания).