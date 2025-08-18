Финландецът Лаури Марканен блесна с 42 точки срещу Полша на прага на Евробаскет

След като записа изключително представяне от 48 точки, 9 борби и 3 откраднати топки при победата над Белгия на 8 август и след 31 точки три дни по-късно срещу същия тим, Лаури Марканен отново блесна за Финландия.

28-годишният Марканен се открои при победата с 97:88 този път над Полша.

Играчът на Юта Джаз показа страхотно представяне с 42 точки (10/17 стрелба, включително 7/10 от тройката) и 12 борби само за 24 минути игра в контролна среща част от подготовката за Евро 2025.

Високият 213 сантиметра финландец отново ще се изправи срещу Полша в четвъртък в последния мач преди първенството на Стария континент.

На Евробаскет 2025, чиято груповата фаза ще се играе във Финландия, той ще се опита да отведе своя отбор възможно най-далеч. През 2022 година, финландите загубиха на четвъртфиналите. Първият им мач в Група Б е на 3 септември срещу световния шампион от 2023-а Германия.