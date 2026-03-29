Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Министерството на отбраната на Финландия съобщи за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.

Дроновете са били засечени в югоизточната част на Финландия, уточни ведомството.

Тази седмица Литва, Латвия и Естония отчетоха инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които впоследствие бяха обявени от правителствата на балтийските републики за украински.

Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на противовъздушната им отбрана. Инцидентът в Естония бе над Финския залив.

В Литва предположиха, че падналият на територията на страната дрон е участвал в украинско нападение срещу основните руски пристанища за експорт на гориво на Балтийско море – в Приморск и Уст Луга.