Фиорентина, Майнц и АЕК Атина преминаха осминафиналната фаза на Лигата на конференциите

Фиорентина, Майнц и АЕК Атина се класираха за четвъртфиналите в Лигата на конференциите.

Италианците стигнаха до победа с 2:1 при визитата си на Ракув и с общ резултат 4:2 елиминирана полския шампион.

Ракув поведе с попадение на Камил Струски в 47-мата минута, но Роберто Пиколи възстанови равенството в 68-мата минута. Победата за Фиорентина дойде в добавеното време на втората част, когато се разписа Марин Понграчич.

Фиорентина ще бъде и следващият съперник на Кристъл Палас, а лондончаните се нуждаеха от продължения, за да победят АЕК Ларнака с 2:1.

Майнц преодоля чешкия Сигма Оломоуц с 2:0, като това се оказа и общият резултат от двете срещи.

На своя "Мева Арена" Майнц стигна до победата след голове на Щефан Пош и Арминдо Зиб след почивката. Точно преди втория гол Сигма остана с 10 души след втори жълт картон на Петер Барат.

Българският защитник Мартин Георгиев не се появи в игра при домакинската загуба на АЕК Атина с 0:2 от словенския Целе, но това не попречи на гръцкия тим да се класира сред най-добрите осем след победата си с 4:0 преди седмица.

В Атина точни за Целе преди почивката бяха Никита Йосифов и Руди Пожег, но след паузата словенците така и не успяха да заличат повече от пасива от първия мач.