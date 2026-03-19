Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Фиорентина, Майнц и АЕК Атина преминаха осминафиналната фаза на Лигата на конференциите

Обзор на ранните мачове в турнира.

Майнц
Фиорентина, Майнц и АЕК Атина се класираха за четвъртфиналите в Лигата на конференциите.

Италианците стигнаха до победа с 2:1 при визитата си на Ракув и с общ резултат 4:2 елиминирана полския шампион.

Ракув поведе с попадение на Камил Струски в 47-мата минута, но Роберто Пиколи възстанови равенството в 68-мата минута. Победата за Фиорентина дойде в добавеното време на втората част, когато се разписа Марин Понграчич.

Фиорентина ще бъде и следващият съперник на Кристъл Палас, а лондончаните се нуждаеха от продължения, за да победят АЕК Ларнака с 2:1.

Майнц преодоля чешкия Сигма Оломоуц с 2:0, като това се оказа и общият резултат от двете срещи.

На своя "Мева Арена" Майнц стигна до победата след голове на Щефан Пош и Арминдо Зиб след почивката. Точно преди втория гол Сигма остана с 10 души след втори жълт картон на Петер Барат.

Българският защитник Мартин Георгиев не се появи в игра при домакинската загуба на АЕК Атина с 0:2 от словенския Целе, но това не попречи на гръцкия тим да се класира сред най-добрите осем след победата си с 4:0 преди седмица.

В Атина точни за Целе преди почивката бяха Никита Йосифов и Руди Пожег, но след паузата словенците така и не успяха да заличат повече от пасива от първия мач.

Свързани статии:

Кристъл Палас се нуждаеше от продължения, за да надвие АЕК Ларнака
Кристъл Палас се нуждаеше от продължения, за да надвие АЕК Ларнака
Лондончани продължават към четвъртфиналите в Лигата на конференциите.
Чете се за: 02:07 мин.
ТОП 24

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
2
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
3
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
4
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
5
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам политически използван
6
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
5
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Футбол

Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след дузпи в
Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след дузпи в
Кристъл Палас се нуждаеше от продължения, за да надвие АЕК Ларнака Кристъл Палас се нуждаеше от продължения, за да надвие АЕК Ларнака
Чете се за: 02:07 мин.
Селта Виго отстрани лидера в основната фаза на Лига Европа Олимпик Лион Селта Виго отстрани лидера в основната фаза на Лига Европа Олимпик Лион
Чете се за: 01:22 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Започваме да се подобряваме в атака Пер-Матиас Хьогмо: Започваме да се подобряваме в атака
Чете се за: 01:30 мин.
Три гола за шест минути помогнаха на Лудогорец да разгроми десетима от Спартак Варна Три гола за шест минути помогнаха на Лудогорец да разгроми десетима от Спартак Варна
Чете се за: 02:55 мин.
Първа лига: Спартак (Варна) - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак (Варна) - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров пред Марк Рюте: България остава твърдо ангажирана с НАТО и колективната отбрана Премиерът Андрей Гюров пред Марк Рюте: България остава твърдо ангажирана с НАТО и колективната отбрана
Чете се за: 02:30 мин.
По света
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Среща на върха в Брюксел: България и още 9 страни искат реформа за схемата за търговия с емисии Среща на върха в Брюксел: България и още 9 страни искат реформа за схемата за търговия с емисии
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Изборни куриози: Защо ЦИК заличава няколко регистрации?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
Чете се за: 04:35 мин.
Регионални
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
