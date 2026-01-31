БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Флориан Вирц за трудното начало в Ливърпул: Не можеш просто да забравиш как се играе футбол

Германският халф призна, че липсата на голове в първите му мачове във Висшата лига е била изпитание за увереността му

Флориан Вирц за трудното начало в Ливърпул: Не можеш просто да забравиш как се играе футбол
Слушай новината

Халфът на Ливърпул Флориан Вирц разказа откровено за разочароващия старт на кариерата си в английския клуб. 22-годишният германец пристигна на „Анфийлд“ от Байер Леверкузен през лятото на 2025 г., но в първите си 12 мача във Висшата лига не успя да отбележи попадение.

"Бях наистина развълнуван, когато пристигнах, и исках веднага да успея, но нещата не се развиха така. Трябваше да остана спокоен и да вярвам в себе си, че в един момент всичко ще се получи.“, призна Вирц в интервю за BBC.

Германският национал допълни, че е разчитал на опита си и на подкрепата в отбора, за да преодолее трудния период. "

Казах си: игра толкова добре в Германия, че не можеш просто да забравиш как се играе футбол. Не беше съвсем различна игра. Не винаги беше лесно да запазиш увереността си на терена, но мисля, че се справих добре и хората около мен много ми помогнаха“, добави още той.

През настоящия сезон Флориан Вирц има 31 мача във всички турнири с екипа на Ливърпул, като е записал 5 гола и 7 асистенции.

