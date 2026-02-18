БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета...
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас...
Фонсека зарадва Рио с първа победа за сезона

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
19-годишният бразилец най-сетне намери ритъма си пред родна публика.

Жоао Фонсека
Снимка: БГНЕС
Местният любимец Жоао Фонсека записа първия си успех за сезона на турнира Rio Open, след като победи сънародника си Тиаго Монтейро със 7:6 (1), 6:1 в среща от първия кръг.

След серия ранни отпадания и проблеми с травма, 19-годишният бразилец най-сетне намери ритъма си пред родна публика.

„Невероятно е да запиша първата си победа за годината тук, след трудните месеци. Много е специално и съм изключително щастлив“, заяви Фонсека.

В първия си двубой срещу Монтейро в рамките на съперничеството им на ниво АТР, младокът показа стабилен сервис – реализира седем аса и спечели 84% от точките на първи начален удар. Подкрепян бурно от трибуните, той приключи мача за час и 24 минути, без да даде нито една възможност за пробив на съперника си. В следващия кръг Фонсека ще се изправи срещу Игнасио Бусе.

В други срещи от първия кръг Матео Беретини се наложи над „щастливия губещ“ Томас Бариос Вера със 7:6 (1), 7:5, като решаващият пробив дойде в последния гейм на мача.

Аржентинците Томас Мартин Ечевери и Франсиско Серундоло също продължават напред. Ечевери спечели срещу Франсиско Комесаня с 6:3, 3:6, 6:4, а водачът в схемата Серундоло се справи с Мариано Навоне – 6:3, 6:4.

Изненада поднесе по-малкият брат на Франсиско – Хуан Мануел Серундоло, който отстрани поставения под №2 Лучано Дардери след 6:1, 3:6, 6:4.

Двукратният шампион Себастиан Баес отпадна още на старта, след като загуби от португалския „щастлив губещ“ Жайме Фария с 5:7, 1:6.

16-годишният бразилец Луис „Гуто“ Мигел се бори достойно в дебюта си на ниво АТР, но квалификантът Вилиус Гаубас от Литва стигна до успех с 6:3, 2:6, 6:2.

Сред победителите във вторник бяха още Роман Андрес Буручага и Франческо Пасаро, които елиминираха съответно Камило Уго Карабели и Дино Призмич.

#тенис турнир в Рио де Жанейро 2026 #Жоао Фонсека #Франсиско Серундоло

