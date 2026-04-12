Фрайбург, Щутгарт и Кьолн постигнаха ценни победи в Бундеслигата

Отборът на Фрайбург победи Майнц с 1:0 в гостуването си в мач от 29-ия кръг на германската Бундеслига. Победното попадение за гостите вкара нападателят Лукас Холер в 57-ата минута, като му асистира националът Матиас Гинтер.

Със спечелените три точки Фрайбург събра общо 40 до момента и е на осмо място в класирането, като може да се бори за евроквоти до края на сезона. Майнц е девети с 33 точки.

Щутгарт победи гостуващия Хамбургер ШФ с 4:0 в друг мач от деня.

"Швабите" направиха голяма крачка към победата между 21-вата и 32-ата минута, когато два гола за тима вкараха Анжело Щилер и Крис Фурих. Максимилиам Мителщад направи преднината класическа в 56-ата минута, а Билал Ел Ханус отбеляза и последния четвърти гол. Щутгарт можеше да победи и с по-голяма разлика, но дузпа пропусна Дениз Ундав.

Щутгарт е на трето място в класирането с 56 точки, колкото има и четвъртият РБ Лайпциг. Хамбургер ШФ е на 12-а позиция с 31 точки.

Кьолн победи Вердер Бремен с 3:1 в ранния двубой от деня.

Саид Ел Мала откри за домакините от дузпа още в седмата минута, а в 24-ата Марко Фридъл от Вердер получи директен червен картон.

Веднага след началото на второто полувреме Алесио Кастро-Монтес вкара отново за "козлите", но попадението бе отменено заради положение на засада. Рагнер Ахе обаче направи 2:0 за домакините в 65-ата минута. Романо Шмид върна едно попадение за тима от Бремен четвърт час преди края на редовното време, дълбоко в добавеното време Исак Йоханесон оформи крайното 3:1.

Кьолн е на 13-о място с 30 точки, а Вердер е две позиции по-надолу в подреждането с 28.