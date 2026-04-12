БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Фрайбург, Щутгарт и Кьолн постигнаха ценни победи в Бундеслигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Обзор на мачовете в елита на Германия.

Фрайбург Майнц
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Фрайбург победи Майнц с 1:0 в гостуването си в мач от 29-ия кръг на германската Бундеслига. Победното попадение за гостите вкара нападателят Лукас Холер в 57-ата минута, като му асистира националът Матиас Гинтер.

Със спечелените три точки Фрайбург събра общо 40 до момента и е на осмо място в класирането, като може да се бори за евроквоти до края на сезона. Майнц е девети с 33 точки.

Щутгарт победи гостуващия Хамбургер ШФ с 4:0 в друг мач от деня.

"Швабите" направиха голяма крачка към победата между 21-вата и 32-ата минута, когато два гола за тима вкараха Анжело Щилер и Крис Фурих. Максимилиам Мителщад направи преднината класическа в 56-ата минута, а Билал Ел Ханус отбеляза и последния четвърти гол. Щутгарт можеше да победи и с по-голяма разлика, но дузпа пропусна Дениз Ундав.

Щутгарт е на трето място в класирането с 56 точки, колкото има и четвъртият РБ Лайпциг. Хамбургер ШФ е на 12-а позиция с 31 точки.

Кьолн победи Вердер Бремен с 3:1 в ранния двубой от деня.

Саид Ел Мала откри за домакините от дузпа още в седмата минута, а в 24-ата Марко Фридъл от Вердер получи директен червен картон.

Веднага след началото на второто полувреме Алесио Кастро-Монтес вкара отново за "козлите", но попадението бе отменено заради положение на засада. Рагнер Ахе обаче направи 2:0 за домакините в 65-ата минута. Романо Шмид върна едно попадение за тима от Бремен четвърт час преди края на редовното време, дълбоко в добавеното време Исак Йоханесон оформи крайното 3:1.

Кьолн е на 13-о място с 30 точки, а Вердер е две позиции по-надолу в подреждането с 28.

#Бундеслига 2025/2026 #Щутгарт #Фрайбург #Кьолн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР)
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка...
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...

Още от: Футбол

Интер навакса пасив от два гола и спечели гостуването си на Комо
Манчестър Сити спечели гостуването си на Челси с голове след почивката
Чете се за: 01:32 мин.
Девойките на България до 19 г. разгромиха Малта в европейска квалификация
Чете се за: 01:12 мин.
Роберто Де Зерби дебютира начело на Тотнъм със загуба от Съндърланд
Чете се за: 01:30 мин.
Наполи пропусна да скъси дистанцията с Интер в гостуването си на Парма
Чете се за: 01:00 мин.
Лудогорец зарадва деца и възрастни в навечерието на Великден
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Хиляди отбелязаха Второ Възкресение в цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Чудото на живота: Млада жена с нов шанс след трансплантация
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Примирието за Великден в Украйна - как се празнува Възкресение...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
За първи път от години: Българската общност в Дъблин посрещна...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Деца от няколко държави мериха сили за най-здраво яйце в Босилеград
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ