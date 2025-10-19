Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт

Отборите на Фрайбург и Айнтрахт Франкфурт не успяха да се победят и завърши при резултат 2:2 2 двубоя си от седмия кръг на германската Бундеслига. Домакините от Фрайбург стигнаха до равенството с гол в 87-ата минута.

Айнтрахт Франкфурт е седми във временното класиране в Бундеслигата с 10 точки, докато Фрайбург, който записа трето поредно равенство, се намира на девета позиция с 9 точки в актива си, като е в серия от пет срещи без поражение.

Фрайбург поведе с чудесна отборна акция още във втората минута, завършена от 22-годишния нападател Дери Шерхант, но гостите стигнаха до обрат още до края на първото полувреме. Йонатан Буркард се разписа на два пъти за Айнтрахт Франкфурт в 18-ата и 38-ата минута, правейки резултата 2:1.

Изравнителното попадение за домакините бе дело на италианеца Винченцо Грифо от свободен удар три минути преди края на редовните 90 в срещата.