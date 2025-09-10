Франция има нов премиер – Себастиан Льокорню



Франция отново е в новините! Президентът Еманюел Макрон обяви, че новият премиер е 39-годишният Себастиан Льокорню – досега министър на отбраната.

Как се стигна дотук?

Бившият премиер Франсоа Байру подаде оставка след загубен вот на доверие. Веднага след това Макрон посочи Льокорню като човекът, който ще поеме управлението.

Няколко бързи факта за него:

Идва от десницата, но още през 2017 г. напуска партията „Републиканците“ и застава зад Макрон.

Смята се за много близък до президента.

Ще трябва да се справя с голямо предизвикателство – приемането на държавния бюджет за следващата година.

Интересното е, че Макрон не посочи човек от левицата, както доста анализатори предполагаха, а избра някой, който твърдо подкрепя неговата линия за икономически реформи.

С други думи – Франция ще продължи напред с правителство на малцинството, което обаче ще следва програмата на Макрон.





