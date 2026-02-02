БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Франция изпраща 161 спортисти на Игрите в Милано/Кортина

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
От националния олимпийски и спортен комитет (CNOSF) обявиха имената на всички, които ще защитават цветовете на Франция на започващите на 6 февруари Зимни олимпийски игри.

франция изпраща 161 спортисти игрите милано кортина
Франция ще бъде представена от 161 състезатели на стартиращите след четири дни Зимни олимпийски игри в Италия.

"Сините" ще се опитат да подобрят най-доброто си представяне в Милано/Кортина 2026, като целта им е да спечелят повече от 15 отличия, колкото завоюваха на Игрите през 2014 и през 2018 година.

От националния олимпийски и спортен комитет (CNOSF) обявиха имената на всички, които ще защитават цветовете на Франция, както и отсъствието на скиора Алекси Пинтуро, който пропусна голяма част от последните два сезона заради сериозни инциденти. Въпреки статута си на трикратен олимпийски медалист, той не попадна сред седемте избрани състезатели. Федерацията обяви, че ще разчита на скиори, които в момента показват по-добри резултати в Световната купа.

Единственият отборен спорт - хокей на лед, ще има най-много представители. С 25 мъже и 23 жени, максимално допустимият брой, двата френски отбора ще изпратят общо 48 състезатели на най-големия зимен спортен форум.

Непосредствено след тях са участниците в ски свободен стил - 18, ски бягане - 9 и алпийски ски - 7.

Най-големи надежди за медали Франция има в биатлона и най-вече в щафетите. В селекцията са най-големите звезди в този спорт през последните сезони - световната шампионка с щафетата и дебютант на зимни игри Лу Жанмоно, олимпийската шампионка в масовия старт на 12.5 км от 2022 г. Жюстин Бреза-Буше, носителката на 10 медала от световни първенства Жулия Симон.

Кантен Фийон Майе повежда мъжкия тим. Майе държи абсолютния рекорд за най-много медали в биатлоно- 5 (два златни и три сребърни) от една зимна олимпиада (Пекин 2022). В състава са още талантливият Ерик Перо и двукратният сребърният медалист с щафетата преди 4 години и многократен световен Емилиен Жаклин.

Всички те са устремени да донесат у дома отличия, независимо дали в индивидуалните или отборните състезания.

Освен в биатлона Франция ще разчита на подиуми и в още 11 спорта.

Сред тях са алпийските ски. Олимпийският шампион в слалома от Пекин 2022 Клеман Ноел беше избран за един от двамата знаменосци на френската делегация. Той влиза в игрите в отлична форма с подиуми в последните стартове за Световната купа. Освен него в състава е и Нилс Алегре, който ще гони отличията в скоростните дисциплини - спускане и Супер-Г, както и дебютантът Стивън Амие в слалома.

Във фигурното пързаляне сред фаворитите за отличия са европейските шампиони при танцовите двойки Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон, който стана олимпийски шампион в Пекин 2022 с Габриела Пападакис.

Осем ще бъдат участниците в сноуборд кроса и бобслея, седем в бързото пързаляне с кънки и шорттрека, и пет в ски скоковете.

За четвъртите си Олимпийски игри Клое Треспьо ще се стреми към златния медал, след като спечели бронз в Сочи (2014) и сребро в Пекин (2022). Носителката на Големия кристален глобус в Световната купа по сноуборд крос през 2024 г. е една от водещите фигури в своята дисциплина. С алпиеца Клеман Ноел, тя ще бъде знаменосец на делегацията на страната по време на откриването на Игрите на 6 февруари.

Франция ще има още представители и в северната комбинация, скелетона, ски алпинизма и фрийстайл сноуборда. "Сините" няма да имат участници в състезанията по шейни и кърлинг.

