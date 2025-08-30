БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Франция матира Словения за втора победа на Евробаскет 2025

Усилията на Лука Дончич не помогнаха на словенците да избегнат загубата.

Франция - Словения
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

От6орът на Франция записа втора поредна победа на Евробаскет 2025. Избраниците на Фредерик Фоту матира Словения със 103:95 в среща от втория кръг в Катовице. Двата тима сътвориха ефектен мач, изпълнен с драма, но в края французите взеха верните решения и нанесоха още едно разочарование на състава на Александър Селокич, въпреки фантастичното представяне на Лука Дончич.

"Петлите" се изкачиха на върха във временното класиране с пълен актив от две победи, словенците са на обратния полюс и се намират на петото място. В неделя "сините" ще премерят сили с Израел, докато "драконите" ще излязат за задължителен успех срещу Белгия.

Силвен Франсиско се открои за французите със своите 32 точки. 7 борби и 5 асистенции. Ели Окобо се отчете с 14 точки и 5 завършващи подавания, Билал Кулибали се разписа с 13. Алекс Сар и Закари Ризашер отбелязаха по 12, като първият приключи и с 5 овладени под двата ринга топки.

Звездата на ЛА Лейкърс Лука Дончич не пропусна да открадне шоуто за словенците, този път с 39 точки, 8 борби, 9 асистенции и 4 точни шута зад арката. Едо Мурич регистрира 16, 8 овладени под двата ринга топки, Клемен Препелич отбеляза 15 точки.

#Национален отбор на Франция по баскетбол за мъже #Национален отбор на Словения по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже #Лука Дончич

