Франция матира Словения за втора победа на Евробаскет 2025

От6орът на Франция записа втора поредна победа на Евробаскет 2025. Избраниците на Фредерик Фоту матира Словения със 103:95 в среща от втория кръг в Катовице. Двата тима сътвориха ефектен мач, изпълнен с драма, но в края французите взеха верните решения и нанесоха още едно разочарование на състава на Александър Селокич, въпреки фантастичното представяне на Лука Дончич.



"Петлите" се изкачиха на върха във временното класиране с пълен актив от две победи, словенците са на обратния полюс и се намират на петото място. В неделя "сините" ще премерят сили с Израел, докато "драконите" ще излязат за задължителен успех срещу Белгия.

Силвен Франсиско се открои за французите със своите 32 точки. 7 борби и 5 асистенции. Ели Окобо се отчете с 14 точки и 5 завършващи подавания, Билал Кулибали се разписа с 13. Алекс Сар и Закари Ризашер отбелязаха по 12, като първият приключи и с 5 овладени под двата ринга топки.

Звездата на ЛА Лейкърс Лука Дончич не пропусна да открадне шоуто за словенците, този път с 39 точки, 8 борби, 9 асистенции и 4 точни шута зад арката. Едо Мурич регистрира 16, 8 овладени под двата ринга топки, Клемен Препелич отбеляза 15 точки.