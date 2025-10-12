БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Французин ще ръководи гостуването на България в Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

Гледайте двубоя пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт!

България Испания футбол мъже Ламин Ямал
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Френският съдия Вили Делажо получи от УЕФА назначение за световната квалификация Испания - България в група "Е" по пътя към Мондиал 2026. Четвъртата среща и за двата отбора е във вторник (14-и октомври) от 21.45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид и те влизат в коренно противоположни позиции. Европейските шампиони от Испания нямат грешка и са с пълен актив на върха, докато българите нямат точка и само с 1 отбелязан гол са на дъното на класирането.

Помощниците на терен са французи, но хората, които ще отговарят за системата за видеоповторения (ВАР) са от Нидерландия и Белгия.

Ерван Финжан и Брис Парине льо Телие ще бъдат помощниците, които ще следят за засадите. Четвърти съдия е Жереми Пиняр.

За главен ВАР-съдия е изпратен Денис Йохан Хиглер от Нидерландия, а асистент-ВАР-съдия ще бъде Ян Ботерберг от Белгия. Съдийски наблюдател ще бъде една от иконите на съдийството в началото на 21-и век – белгиецът Франк де Блеекере. Делегат на УЕФА е Георг Люхингер от Лихтенщайн.

Делажо е на 33 години, роден е в Корие (регион Оверн-Рона-Алпи) в Югоизточна Франция. Той работи като агент на недвижими имоти и обяснява в няколко интервюта, че съдийството му помага в работата, защото го учи да управлява много хора на едно място.

Иначе е започнал да ръководи мачове на свои връстници още на 13 години, а през 2018-а година влиза в Лига 1 на Франция. От 2020-а година е международен арбитър, но все още е в категория 1, където е и българският топ-съдия Георги Кабаков.

За Делажо прави впечатление, че не се колебае и редовно дава дузпи, често повече от една на мач. Последният такъв случай беше преди седмица в дербито на Лазурния бряг Монако – Ница, завършило 2:2, но арбитърът даде три дузпи. Три дни по-рано даде наказателен удар и на мача от Лига Европа Нотингам Форест – Мидтиланд, която помогна на гостите да спечелят с 2:3. Поредицата не спира до тук и статистиката показва, че в последните си общо седем мача във всички турнири винаги е показвал поне по един път точката за изпълнение на дузпа. Не е пестелив и на картоните, като почти няма среща с под три наказания в жълто.

През сезон 2022/23 той ръководи първата среща от третия кръг на квалификациите в Лигата на конференциите между Хамрун Спартанс (Малта) и Левски, завършила 0:1. На националния отбор на Испания ще свири за втори път, като предишния му опит е бил през 2021-а година – 4:0 над Литва в контролна среща.

Гледайте двубоя във вторник, 14 октомври, от 21;45 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт! Студийната ни програма започва в 21:00 часа.

Свързани статии:

БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
Гледайте Испания - България на 14 откомври от 21:45 ч. пряко по БНТ...
Чете се за: 00:42 мин.
#национален отбор по футбол на Испания #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
3
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
4
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство
5
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
6
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Футбол

Нидерландия постигна разгромна победа като домакин на Финландия
Нидерландия постигна разгромна победа като домакин на Финландия
Кипър спечели с лекота гостуването си на Сан Марино Кипър спечели с лекота гостуването си на Сан Марино
Чете се за: 01:02 мин.
Почина легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев Почина легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев
Чете се за: 01:22 мин.
Отборите от Първа лига научиха опонентите си за Купата на България Отборите от Първа лига научиха опонентите си за Купата на България
Чете се за: 02:52 мин.
БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
Чете се за: 00:42 мин.
Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.
Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден? Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Министър Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно от възстановяването“ – енергетиката с готовност при бедствия Министър Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно от възстановяването“ – енергетиката с готовност при бедствия
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Икона на стил, хумор и човечност - с какво светът ще запомни...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ