Френският център Венсан Поарие пропуска и старта на Евролигата

31-годишният център отпадна и от състава на Франция за стартиращото на 27 август европейско първенство по баскетбол.

френският център венсан поарие пропуска старта евролигата
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Анадолу Ефес Истанбул потвърди, че контузията, която е получил Венсан Поарие по време на подготовката с тима на Франция е много сериозна. Това ще му коства не само участието на Евробаскет. Поарие ще пропусне и началото на новия сезон на Евролигата, който започва на 30 септември.

31-годишният център ще се подложи на операция на коляното в родината си във вторник. За сребърните медалисти от Париж 2024 няма да играят още Виктор Уембаняма, Руди Гобер, Еван Фурние, Сиди Сисоко и Матиа Лесор. Франция е в група D на шампионата, където са още съставите на Словения, Полша, Израел, Белгия и Исландия.

Очаква се високият 213 сантиметра център да отсъства от игра поне четири месеца.

През миналата кампания той записа средно по 9,5 точки и 4,9 борби в 39 мача за Ефес.

