Френският премиер ще поиска вот да доверие през септември
Франсоа Байру няма подкрепата на мнозинството
Снимка: БТА
Слушай новината
Френският премиер Франсоа Байру ще поиска вот на доверие от Националното събрание на 8 септември. Опозицията обеща да свали правителството.
Центристът предприема тези действия заради непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт през миналата година. Това е почти двойно над официалния лимит на Европейския съюз от 3%.
Байру не разполага с монзинство в долната камара и съдбата на кабинета му е под въпрос. Крайнодесните и крайнолевите заявиха, че ще гласуват против . Социалиститие също заявиха, че няма да подкрепят правителството.
ТОП 24
Най-четени
Още от: Европа
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.
Западен Лондон заживя в ритъма на карнавала Нотинг хил
Чете се за: 00:30 мин.
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на митинг в Киев
Чете се за: 01:07 мин.
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
Водещи новини
Чете се за: 02:27 мин.У нас
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:42 мин.У нас
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
Чете се за: 01:52 мин.У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.У нас
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.По света