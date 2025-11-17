БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:07 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Футболист на Сао Пауло бе изписан от болницата

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Бразилецът е в стабилно състояние, след като получи сърдечни проблеми.

Футболист на Сао Пауло бе изписан от болницата
Снимка: БТА
Полузащитникът на Сао Пауло Оскар е изписан от болницата след хоспитализация със сърдечни проблеми, съобщи пресслужбата на клуба. 34-годишният бразилец е в стабилно състояние.

Обширните прегледи потвърдиха, че играчът е претърпял епизод на вазовагален синкоп. Пациентът е останал стабилен и се е чувствал добре през цялото си пребиваване в болница. Спортистът ще спазва предписания режим на почивка в продължение на няколко дни“, се казва в изявление на клуба.

Оскар е хоспитализиран на 12 ноември. Той се е почувствал зле по време на интервален тест на велоергометър в тренировъчния център на клуба.

Този сезон Оскар е изиграл 21 мача във всички състезания, като е отбелязал 2 гола и е дал 5 асистенции. Преди това е играл и за Шанхай СИПГ, Челси и Интернасионал.

