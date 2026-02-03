БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026

Спорт
Нападателят е доволен от решението да премине в Милан.

Милан, Никлас Фюлкруг
Снимка: БГНЕС
Нападателят Никлас Фюлкруг е уверен, че трансферът му в Милан ще му помогне да се върне в състава на националния отбор на Германия за Световното първенство през 2026 година. Това заяви 32-годишният футболист след раздялата си с английския Уест Хям.

Фюлкруг прекара едва година и половина във Висшата лига, преди през януари да поеме към Серия А в търсене на повече игрово време. До момента германският национал записа пет участия като резерва за „росонерите“ и отбеляза едно попадение – статистика, която според него е добра основа за възвръщане на мястото му в Бундестима.

Нападателят има 14 гола в 24 мача с екипа на Германия, но не е бил викан от юни насам. Въпреки това той остава оптимист и подчертава, че селекционерът Юлиан Нагелсман добре познава качествата му.

„Треньорът знае какво може да очаква от мен. Никога не можеш да си сигурен кой ще бъде повикан, но обикновено се чувствам като неразделна част от този отбор. Такава е връзката ни в момента“, коментира Фюлкруг.

Германецът направи паралел между ролята си на Евро 2024 и тази, която му е отредена в Милан, и призна, че е останал много доволен от началото си в италианския гранд.

„Милан се свърза с мен много рано. И емоционално, и футболно се вписах отлично. Още от първите дни усетих, че това е правилният избор за мен“, завърши Фюлкруг.

Още от: Национални отбори

Националният отбор по футзал стартира подготовка за международния турнир в Перущица
Националният отбор по футзал стартира подготовка за международния турнир в Перущица
Калоян Петков: Женският футбол в България има много добър потенциал Калоян Петков: Женският футбол в България има много добър потенциал
Чете се за: 13:40 мин.
Калоян Петков е новият селекционер на българския национален отбор по футбол за жени Калоян Петков е новият селекционер на българския национален отбор по футбол за жени
Чете се за: 01:50 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
5044
Чете се за: 10:17 мин.
Финалът на Мондиал 2030 ще се играе в Испания Финалът на Мондиал 2030 ще се играе в Испания
Чете се за: 01:22 мин.
От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност От бедняшките квартали до европейската слава: Н’Голо Канте и неговата история за талант, упоритост и човечност
Чете се за: 12:30 мин.

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
