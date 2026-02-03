Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026

Нападателят Никлас Фюлкруг е уверен, че трансферът му в Милан ще му помогне да се върне в състава на националния отбор на Германия за Световното първенство през 2026 година. Това заяви 32-годишният футболист след раздялата си с английския Уест Хям.

Фюлкруг прекара едва година и половина във Висшата лига, преди през януари да поеме към Серия А в търсене на повече игрово време. До момента германският национал записа пет участия като резерва за „росонерите“ и отбеляза едно попадение – статистика, която според него е добра основа за възвръщане на мястото му в Бундестима.

Нападателят има 14 гола в 24 мача с екипа на Германия, но не е бил викан от юни насам. Въпреки това той остава оптимист и подчертава, че селекционерът Юлиан Нагелсман добре познава качествата му.

„Треньорът знае какво може да очаква от мен. Никога не можеш да си сигурен кой ще бъде повикан, но обикновено се чувствам като неразделна част от този отбор. Такава е връзката ни в момента“, коментира Фюлкруг.

Германецът направи паралел между ролята си на Евро 2024 и тази, която му е отредена в Милан, и призна, че е останал много доволен от началото си в италианския гранд.