Гърция въвежда забрана на социалните мрежи за деца под 15 години от януари 2027 г.

Гръцкото правителство потвърди, че забраната на социалните мрежи за деца под 15 години ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. На пресконференция по темата, предавана на живо по обществената телевизия ЕРТ, новите мерки бяха представени от държавния министър Акис Скерцос, министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис и министъра на цифровото управление и изкуствения интелект Димитрис Папастергиу.

Съответният законопроект, с който регулацията ще влезе в сила, се очаква да бъде гласуван от гръцкия парламент на 22 октомври, бе съобщено на днешната пресконференция.

Законопроектът предвижда забрана за достъп на деца под 15 години до социални мрежи като Фейсбук (Facebook), ТикТок (TikTok) и Екс (X), като внимание се обръща на други платформи, използващи алгоритми, които насърчават продължителното потребление на съдържание чрез непрекъснато предлагане на видеоклипове.

Държавният министър Акис Скерцос подчерта, че Гърция се стреми да въведе ограниченията в пълно съответствие с европейското законодателство. По думите му е необходимо отговорността за защитата на децата в интернет да не се носи единствено от родителите, а да бъде споделена от технологичните компании и държавата. Той посочи Австралия като пример за държава, предприела подобни мерки, като отбеляза, че за разлика от нея Гърция трябва да съобразява националното си законодателство с правилата на Европейския съюз.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис представи данни, според които повече от половината ученици в гръцките прогимназии са започнали да използват социални мрежи на възраст между 10 и 12 години. Един на всеки четирима ученици признава, че използва прекомерно социалните мрежи, а едно на всеки пет деца изпитва нервност, несигурност или затруднения с концентрацията, когато няма достъп до мобилния си телефон, съобщи той, позовавайки се на данни от изследвания по темата.

Забраната беше обявена още през април от премиера Кириакос Мицотакис, като първоначално се предвиждаше законодателните промени да бъдат приети през лятото. Според представения днес график гласуването им е насрочено за 22 октомври.