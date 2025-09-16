БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Гърневска и Александрова продължават към 1/4-финалите на турнира в Пазарджик

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Българките ще срещнат в следващата фаза поставения под №1 тандем, в който участва Лиа Каратанчева.

Валерия Гърневска
Снимка: БТА
Валерия Гърневска и Ралица Александрова се класираха за четвъртфиналите при дуетите на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

Държавната шампионка на сингъл и на двойки от този сезон Гърневска и Александрова надделяха над 38-годишната бивша националка Диа Евтимова и Беатрис Спасова със 7:6(3), 6:4.

Те първоначално пропиляха аванс от 4:2 гейма, а след това пропуснаха и сетбол на собствен сервис при 6:5. В последвалия тайбрек Гърневска и Александрова все пак триумфираха със 7-3 точки след серия от четири поредни разигравания.

Във втория сет те изоставаха с пробив и 3:4, но направиха обрат до 6:4 и завоюваха крайния успех след час и 38 минути.

Българките ще срещнат в следващата фаза на надпреварата националката Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под №1, които почиваха в първия кръг.

Още други три български дуета отпаднаха на старта на надпреварата. Мария Димитрова и Андрея Глушкова загубиха от Маюка Айкауа (Япония) и Адриана Рийми (САЩ) с 2:6, 0:6, Лидия Енчева и Дария Великова пртърпяха поражение от рускините София Лансере и Алина Юнева с 1:6, 3:6, а Анджелина Костова и Галена Кръстенова бяха елиминирани от Клаудия Осте Ферер (Испания) и Луцие Петружелова с 4:6, 5:7.

Елизара Янева по-рано днес стартира с успех на сингъл.

Елизара Янева без проблеми във втория кръг на турнира в Пазарджик
Елизара Янева без проблеми във втория кръг на турнира в Пазарджик
Българката се справи с французойка.
Чете се за: 01:05 мин.
