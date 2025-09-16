Елизара Янева без проблеми във втория кръг на турнира в Пазарджик

Елизара Янева си осигури място във втория кръг на турнира по тенис на клей в Пазарджик. Българката отказа Лая Петретич с 6:1, 6:1. 18-годишната тенисистка се справи с французойката само за 65 минути.

Така тя очаква победителката от двубоя по-късно днес между номер 7 Алевтина Ибрахимова (Русия) и сънародничката си Диа Евтимова, "щастлива губеща" от квалификациите.

17-годишната Ванеса Влахова пък допусна поражение на старта от квалификантката Луцие Петружелова (Чехия) с 2:6, 4:6 при дебюта си в основна схема при дамите в състезание от професионалната верига на Международната федерация по тенис ITF.

Още една представителка на домакините ще излезе на корта за срещата си поединично по-късно днес. Юлия Стаматова ще се изправи срещу петата поставена Чагла Бююкакчай (Турция).

В основната схема на сингъл участват общо девет българки.