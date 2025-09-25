БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гави: Ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Халфът на Барселона подходи философски след тежката контузия, която получи.

гави връщам толкова необходимо
Снимка: БТА
Слушай новината

Гави подходи философски след операцията на менискуса, която претърпя ден по-рано. Една от звездите на Барселона ще отсъства между четири и пет месеца, но остава оптимист за своето завръщане.

Испанецът използва своя профил в Instagram, където качи снимка с послание. На нея халфът се намира в компанията на Ламин Ямал, Роналдо и Педри, които стоят до него в болничната стая.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от GAVI (@pablogavi)


Тези от вас, които ме познават, знаят, че ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо, за да защитавам Барселона и съотборниците си до края. Истинският шампион не се кове в моменти на успех, а в тези, в които се вдига след падане. Благодаря на всички за посланията и любовта!“, гласеше посланието на Гави.

Свързани статии:

Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца
Гави ще отсъства от терените 4-5 месеца
21-годишният футболист участва в първите два мача на Барселона за...
Чете се за: 01:35 мин.
#Ла Лига 2025/26 #ФК Барслона #Гави

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Футбол

Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор
Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор
Хенрик Ридстрьом: Сами сме си виновни Хенрик Ридстрьом: Сами сме си виновни
Чете се за: 02:50 мин.
Ботев Пловдив ще се опита да вземе глътка въздух и срещу ЦСКА 1948 Ботев Пловдив ще се опита да вземе глътка въздух и срещу ЦСКА 1948
Чете се за: 01:22 мин.
Лионел Меси открадна шоуто, Интер Маями си гарантира място в плейофите Лионел Меси открадна шоуто, Интер Маями си гарантира място в плейофите
Чете се за: 01:47 мин.
Хеттрик на Хулиан Алварес вдъхнови Атлетико Мадрид в Ла Лига Хеттрик на Хулиан Алварес вдъхнови Атлетико Мадрид в Ла Лига
Чете се за: 01:10 мин.
Успешен старт за Рома и Фрайбург в Лига Европа Успешен старт за Рома и Фрайбург в Лига Европа
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ