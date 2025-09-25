Гави: Ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо

Гави подходи философски след операцията на менискуса, която претърпя ден по-рано. Една от звездите на Барселона ще отсъства между четири и пет месеца, но остава оптимист за своето завръщане.

Испанецът използва своя профил в Instagram, където качи снимка с послание. На нея халфът се намира в компанията на Ламин Ямал, Роналдо и Педри, които стоят до него в болничната стая.

„Тези от вас, които ме познават, знаят, че ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо, за да защитавам Барселона и съотборниците си до края. Истинският шампион не се кове в моменти на успех, а в тези, в които се вдига след падане. Благодаря на всички за посланията и любовта!“, гласеше посланието на Гави.