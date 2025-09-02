БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
гдбоп съдейства швейцария разследване трафик хора пране пари
Слушай новината

ГДБОП проведе специализирана операция във връзка с международно разследване за трафик на хора и пране на пари в град Долни Дъбник, област Плевен. Акцията е реализирана по молба за правна помощ и е ръководена от Международния отдел на Върховна касационна прокуратура.

В операцията са участвали представители на прокуратурите и съдебните власти на България и Швейцария, следователи от Националната следствена служба и служители на МВР - Плевен.

Съвместните действия са част от продължаващо разследване, започнало през 2022 г., срещу организирана престъпна група за трудова експлоатация и трафик на български граждани, принуждавани да просят в Швейцария.

Още през 2022 г. шестима българи бяха задържани и впоследствие осъдени в Женева на до 7 години затвор за трафик на хора и пране на пари. Разследването установи, че те са превозвали десетки българи от ромските махали в Северна България, държани при нечовешки условия, а приходите от престъпната дейност са изпращани обратно в страната.

По време на днешната акция са претърсени три адреса на лица, свързани с организаторите на групата. Иззети са вещи, документи и електронни устройства, съдържащи данни по случая, както и са разпитани свидетели.

Снимки: ГДБОП

#ГДБОП акция #полицейска операция #трафик на хора #Швейцария

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
3
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
4
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
5
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
6
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Криминално

Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
След "стабилна" почерпка: Убит е мъж в русенско село, задържан е съседът му След "стабилна" почерпка: Убит е мъж в русенско село, задържан е съседът му
Чете се за: 00:52 мин.
Разбиха мрежа за трафик на кокаин в Европа - наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България Разбиха мрежа за трафик на кокаин в Европа - наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България
Чете се за: 01:40 мин.
Брутално убийство на котка в Севлиево Брутално убийство на котка в Севлиево
Чете се за: 00:40 мин.
Митничари задържаха турски маджун за полова мощ Митничари задържаха турски маджун за полова мощ
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нов инцидент с трамвай: Дерайлира мотриса на гара "Подуяне" Нов инцидент с трамвай: Дерайлира мотриса на гара "Подуяне"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон дер Лайен,...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Публикуваха резултатите от матурите по БЕЛ и по профилиращ предмет...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ