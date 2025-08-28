БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 00:12 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:07 мин.

ГДБОП задържа двама с 15 кг канабис при спецакция в София

У нас
Установено е, че наркотичното вещество е предназначено за Турция

ГДБОП задържа двама с 15 кг канабис при спецакция в София
Снимка: ГДБОП
Служители на ГДБОП арестуваха двама мъже, а от управлявания от тях автомобил иззеха около 15 кг канабис. Спецоперацията е проведена в София на 26 август 2025 г.

Претърсени са и два адреса на територията на страната.

По първоначални данни е установено, че наркотичното вещество е предназначено за Република Турция.

Операцията е част от последователните усилия на ГДБОП за пресичане на трафика през страната и разбиването на каналите, които застрашават сигурността на региона.

Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.

Задържането на двамата мъже е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Привлечени са в качеството на обвиняеми в съучастие за извършено престъпление по чл. 354а НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 г. и глоба от 10 до 15 000 лева.

Снимки: ГДБОП

