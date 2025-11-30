Гекони, корали и бивни на морж са задържани при серии от проверки на летища и пунктове из страната

Митничарите у нас са спрели серия опити за контрабанда на екзотични животни и редки видове през последните месеци. Сред задържаните са леопардови гекони, различни паяци, корали и дори бивни от морж.

Последният случай е от 28 октомври на летище София. В куфар на пътник, пристигнал от Малайзия през Амстердам, са открити четири морски скални екземпляра след рентгенова проверка. Те са иззети и се уточнява видът им.

По-рано, на „Капитан Андреево“, митничарите откриват 100 живи леопардови гекони и 243 паяци от различни видове. Те не са защитени по CITES, но са транспортирани незаконно. Животните са предадени в Терариума в Минерални бани, където половината от тях са оцелели и могат да бъдат разселени към други терариуми.

Има и случаи на задържани бивни от морж – например през март 2024 г. четири бивни са открити в пратка от Украйна, декларирана като „акрилна смола“. Моржът е защитен вид за търговия в ЕС.

През последните години са спирани и пратки с костенурки, папагали, фазани, змиорки, козметика с хайвер, кожи и препарирани животни. Част от туристите носят подобни предмети, без да знаят, че са забранени за внос.

Контрабандата най-често се открива на летища и големи гранични пунктове.

Наказанията варират от глоби до затвор.След задържането животните се изпращат в спасителни центрове - зоопаркове, аквариуми и терариуми, според нуждите им. България е връщала в природата спасени папагали, орли и европейски змиорки.

Трафикът на живи животни крие сериозни рискове, много от тях се транспортират в неподходящи условия и често не оцеляват. За природата пък това води или до намаляване на редки популации, или до навлизане на чужди видове, които могат да нарушат местния баланс.