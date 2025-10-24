Генчев: Говорили сме с ръководството, показват подкрепа

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев коментира драматичното равенство 2:2 с Локомотив (Пловдив) в срещата от 13-ия кръг на Първа лига. След този мач столичани продължават да нямат победа в първенството от август месец.

„Не започнахме по най-добрия начин и получихме попадение от статично положение. Изключително неприятно е да получиш такъв гол. Поздравявам футболистите за характера. Локомотив Пловдив има добри резултати. Всички желаехме победата, защото серията ни без успех е голяма, неприятно е“, коментира Генчев.

„Важно е присъствието на Анте Аралица. Голмайстор от миналото първенство е и другите му имат доверие. През втората част бяхме принудени да рискуваме и променихме системата. Това ни донесе необходимата свежест в нападение и ще помислим за различни варианти как да използваме потенциала, който имаме. Най-добрите ни футболисти може би са в атака“, добави специалистът.