Генчев: Говорили сме с ръководството, показват подкрепа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Старши треньорът на Локомотив (София) поздрави играчите си за показания характер.

станислав генчев разочарован съм начина загубихме
Снимка: startphoto.bg
Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев коментира драматичното равенство 2:2 с Локомотив (Пловдив) в срещата от 13-ия кръг на Първа лига. След този мач столичани продължават да нямат победа в първенството от август месец.

„Не започнахме по най-добрия начин и получихме попадение от статично положение. Изключително неприятно е да получиш такъв гол. Поздравявам футболистите за характера. Локомотив Пловдив има добри резултати. Всички желаехме победата, защото серията ни без успех е голяма, неприятно е“, коментира Генчев.

„Важно е присъствието на Анте Аралица. Голмайстор от миналото първенство е и другите му имат доверие. През втората част бяхме принудени да рискуваме и променихме системата. Това ни донесе необходимата свежест в нападение и ще помислим за различни варианти как да използваме потенциала, който имаме. Най-добрите ни футболисти може би са в атака“, добави специалистът.

„Говорили сме с ръководството, показват подкрепа. Когато един отбор няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността“, каза още наставникът на Локо София.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #Станислав Генчев

