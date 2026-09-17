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Георги Чиликов: Ако не се промени концентрацията, ще търсим други футболисти

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Спорт
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Завърналият се начело на Дунав Русе треньор поиска повече отговорност в защита и разкри, че клубът вече се оглежда за едно-две нови попълнения

Георги Чиликов: Ако не се промени концентрацията, ще търсим други футболисти
Снимка: БТА
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Георги Чиликов постави концентрацията и отговорността в защита сред основните задачи пред Дунав Русе след завръщането си начело на отбора. Специалистът беше представен официално ден след раздялата на клуба с Емануел Луканов.

Чиликов застана пред медиите заедно с председателя на Управителния съвет на Дунав Диян Димов и техническия директор Светлин Симеонов.

"Благодарим на Емануел Луканов, който свърши чудесна работа. Той е добър професионалист и прекрасен човек, но във футбола са важни и резултатите“, заяви Димов, който изрази надежда, че завръщането на Чиликов ще помогне на русенци да подобрят представянето си.

Новият старши треньор даде положителна оценка за физическото състояние и селекцията на състава, но посочи конкретните аспекти, в които очаква промяна.

"Отборът изглежда добре физически. Селектиран е добре според времето и възможностите. Треньорският екип е свършил чудесна работа. Но няма добра концентрация и е необходима отговорност в защита“, коментира Чиликов.

Той вече е разговарял с футболистите и предупреди, че при липса на промяна клубът ще потърси допълнителни варианти на трансферния пазар.

"Ако това не се промени, ще търсим други футболисти. Вече се оглеждаме за един-двама нови състезатели. Трябва да извлечем максимума от футболистите и то най-вече от гледна точка на концентрацията“, допълни специалистът.

Първото предизвикателство пред Чиликов след завръщането му ще бъде домакинството на Ботев Враца. Треньорът очаква труден двубой и отново постави акцент върху концентрацията на своя състав.

"Очаква ни сериозен двубой. Важното е ние как ще изглеждаме. Трябва да сме максимално концентрирани до последната секунда на мача“, заяви Чиликов.

Диян Димов от своя страна призова привържениците на Дунав да застанат зад отбора и да го подкрепят на стадиона.

За Чиликов това е втори период начело на „драконите“. Той пое тима за първи път през септември 2024 година и за близо два сезона го изведе от 11-ото място във Втора лига до шампионската титла и промоция в елита.

Под негово ръководство Дунав записа 34 победи, 20 равенства и 10 загуби в 64 мача във втория ешелон, като в този период русенци постигнаха и серия от 24 последователни срещи без поражение. След края на сезон 2025/26 двете страни се разделиха, а сега Чиликов отново поема отбора.



#ФК Дунав Русе #Георги Чиликов

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